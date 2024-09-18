Sanayiciler için ilginç çözüm: Vaaz ile çırak çağrısı yapılacak
Antalya'da sanayi işletmecileri, çırak sorunu yaşıyor. Antalya İl Müftülüğü, harekete geçerek, camilerde namaz vakitleri öncesinde cemaate çıraklık okulunun avantajları anlatılacak. Lise diploması veren ve 20-25 bin lira maaşla iş imkanı sunan çıraklık okullarına kaydını yaptıran öğrenciler, eğitim alırken çalışabilecek.
Antalya'da 2 bin 500'e yakın küçük sanayi işletmesi, otomobil tamirinden mobilya üretimine çeşitli meslek kollarında faaliyet gösteriyor.
Kentteki işletmeler özellikle yaz mevsiminde Antalya'nın nüfusunun birkaç kat artması nedeniyle yoğun günler geçiriyor.
Yoğun iş temposunda istihdama da ihtiyaç duyan sanayi esnafı, hem tam zamanlı çalışan hem de çırak bulmakta güçlük geçiyor. 3 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni düzenleme ile çıraklık okulundan mezun olanlara lise diploması verilmesi, çıraklığa ilgiyi artırdı.
Sanayi esnafı, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetimine daha çok çırak alınması için çalışma yapılması gerektiğini bildirdi.