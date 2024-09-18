Sanayiciler için ilginç çözüm: Vaaz ile çırak çağrısı yapılacak

"İŞ GARANTİLİ ÇIRAKLIK EĞİTİMİ"

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, çıraklık okulundan mezun olan öğrencilerin eskiden olduğu gibi ortaokul mezunu olarak değil, lise diploması alacaklarının vatandaşa anlatılması için İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'dan destek istedi.

Müftü Yalçınkaya, tüm camilerde özellikle cuma namazı öncesinde verilen vaazlarda her hafta çıraklıkla ilgili yapılan düzenlemenin ve çıraklığın işletmeler ve öğrenciler için önemine ilişkin bilgi verilmesi yönünde çalışmayı tamamladı.

Vatandaşa iş garantili çıraklık eğitimiyle ilgili vakit namazlarından ve cuma namazından önce vaazda, din görevlileri tarafından bilgi verileceği kararlaştırıldı.