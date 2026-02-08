Şans oyunlarına kamu bankalarından fren. Sekme kaldırıldı, kredi notu düşürülecek

Artık kamu bankalarından yapılamayacak olan bu işlemler özel bankalarda hala devam ederken kumar oynayacaklar 15.75 liralık bir işlem ücreti ödeyerek para aktarımı gerçekleştirebiliyor. Öte yandan bankaların şahıstan şahsa gibi normal bir para transferi için daha fazla işlem ücreti aldığı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kumar bağımlılığıyla mücadelede medya, finans kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğine yönelik bir çağrıda bulunmuştu.