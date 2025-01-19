SED ödemesi ne kadar olacak? 2025 Sosyal Ekonomik Destek zammı kaç oldu?

2025 SED ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığının 4 bin 664 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylıklarının 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımının 10 bin 125 liraya ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 7 bin 94 liraya yükseltildiğini bildirdi.



İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için sunulan SED'e yönelik ekonomik destek tutarlarında da düzenlemeye gidildiğini aktaran Göktaş, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı." ifadelerini kullandı.