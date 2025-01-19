SED ödemesi ne kadar olacak? 2025 Sosyal Ekonomik Destek zammı kaç oldu?
Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım tutarlarında da artışlar oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahiplerine yönelik destek ödemeleri artırıldı. Bu gelişme ile Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin güncel rakamı merak konusu oldu. Peki, SED ödemesi ne kadar olacak?
TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam belirlendi. SED ödemeleri de memur maaş katsayısındaki artış ile beraber yeniden hesaplandı. Yaşlı aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylıkları, evde bakım yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi yükseltildi. Güncel SED ödeme miktarı ise hak sahipleri tarafından araştırılıyor.