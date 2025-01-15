SED yardımı kapsamındaki çocuk yardımının ayrıntıları belli oldu: Çocuk yardımı kimlere verilecek?

ÜÇ ÇOCUK İÇİN DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak. Uygulama sadece 1 Ocak 2025'ten itibaren doğacak çocukları kapsadığı için annenin hesabına yalnız üçüncü çocuk için aylık 5 bin lira yatırılacak.