SED yardımı kapsamındaki çocuk yardımının ayrıntıları belli oldu: Çocuk yardımı kimlere verilecek?

Evlilik oranlarının artırılması ve doğurganlık hızının yükseltilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından birçok yeni proje hayata geçirilecek. Projelerden biri de çocuk yardımı oldu. Peki, doğum yardımı kaç TL oldu? Doğum yardımı başvurusunun şartları neler?

SED yardımı kapsamındaki çocuk yardımının ayrıntıları belli oldu: Çocuk yardımı kimlere verilecek? - 1

2025’i Aile Yılı ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum ve çocuk yardımlarında önemli artışlara gidildiğini duyurdu. İlk çocuk için tek seferlik doğum yardımı yükseltilirken, ikinci ve sonraki çocuklar için ise aylık yardımlar devreye giriyor.

NTVPARA HABERLERİ

SED yardımı kapsamındaki çocuk yardımının ayrıntıları belli oldu: Çocuk yardımı kimlere verilecek? - 2

TEK ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak. Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.

SED yardımı kapsamındaki çocuk yardımının ayrıntıları belli oldu: Çocuk yardımı kimlere verilecek? - 3

İKİNCİ ÇOCUK İÇİN NE KADAR DOĞUM YARDIMI VERİLECEK?

Düzenlemenin hayata geçirildiği 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan annenin hesabına her ay 1500 lira yatırılacak.

SED yardımı kapsamındaki çocuk yardımının ayrıntıları belli oldu: Çocuk yardımı kimlere verilecek? - 4

ÜÇ ÇOCUK İÇİN DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak. Uygulama sadece 1 Ocak 2025'ten itibaren doğacak çocukları kapsadığı için annenin hesabına yalnız üçüncü çocuk için aylık 5 bin lira yatırılacak.

SED yardımı kapsamındaki çocuk yardımının ayrıntıları belli oldu: Çocuk yardımı kimlere verilecek? - 5

DOĞUM YARDIMI KAÇ YIL SÜRECEK?

Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek. Yardımlar, ailelere herhangi bir kriter gözetilmeksizin verilecek.

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