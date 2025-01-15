SED yardımı kapsamındaki çocuk yardımının ayrıntıları belli oldu: Çocuk yardımı kimlere verilecek?
Evlilik oranlarının artırılması ve doğurganlık hızının yükseltilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından birçok yeni proje hayata geçirilecek. Projelerden biri de çocuk yardımı oldu. Peki, doğum yardımı kaç TL oldu? Doğum yardımı başvurusunun şartları neler?
2025’i Aile Yılı ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum ve çocuk yardımlarında önemli artışlara gidildiğini duyurdu. İlk çocuk için tek seferlik doğum yardımı yükseltilirken, ikinci ve sonraki çocuklar için ise aylık yardımlar devreye giriyor.