Seraları su bastı, etkisi pazarı ve vatandaşın cebini vurdu
08.02.2026 11:43
İHA
Antalya'daki seraların selden zarar görmesi nedeniyle pazarda birçok ürünün fiyatları yükseldi.
SEL SERALARI VURDU
Mevsimsel yağışların etkisiyle Antalya bölgesinde yaşanan selde birçok sera zarar gördü. Seralarda yetişen ürünler satışa sunulamaz hale geldi. Fiyatlardaki ani yükseliş vatandaşta şaşkınlık yarattı. Ocak ayının sonunda 80- 100 lira civarında satılan sivri biberin kilosu 250 liraya kadar ulaştı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) ocak ayına ilişkin açıkladığı ürünlerdeki fiyat değişimlerine göre, sivri biberin aralıkta üreticiden çıkış kilogram fiyatı 19 lira iken ocakta ortalama 42 liraya yükseldi.
Marketlerde aralıkta 50-60 lira iken geçen ay 80-100 liraya satılmaya başlanan sivri biberin kilosu Bursa'daki pazarlarda 250 liraya çıktı.
VATANDAŞ TEPKİLİ
Aralık ayında çiftçiden 26 liradan satın alınan salatalık ise ocakta tarla çıkış fiyatı 57 liraya yükseldi. Market fiyatlarında ise 70 liradan 100 liraya dayandı.
Salatalığın kilosu pazarlarda ise 180 liraya ve kuru fasulyenin de 250 liraya kadar yükseldi. Ramazan öncesinde sivri biber ve salatalık el yakarken satışları düşen pazarcılar da vatandaş da yüksek fiyata tepkili.
"RAMAZANDA ARTIŞ SÜRECEK"
Bursa'da pazarcılık yapan Bedirhan Derin, selden dolayı ürün yetişemediğini vurgulayarak "Mal yetişmiyor çiftçi mal yapamıyor." ifadesini kullanan Derin, "Fiyatlar ramazanda daha da artar. Biz istiyoruz ki düşsün. Bu yüksek fiyatta ürün satamıyoruz. Sivri biberi bir kilogram alan kalmadı." diye konuştu. Pazarcılar kilogram satışlarının eskide kaldığını gram halinde satış yaptıklarını belirtti.