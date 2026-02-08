Seraları su bastı, etkisi pazarı ve vatandaşın cebini vurdu

Bursa'da pazarcılık yapan Bedirhan Derin, selden dolayı ürün yetişemediğini vurgulayarak "Mal yetişmiyor çiftçi mal yapamıyor." ifadesini kullanan Derin, "Fiyatlar ramazanda daha da artar. Biz istiyoruz ki düşsün. Bu yüksek fiyatta ürün satamıyoruz. Sivri biberi bir kilogram alan kalmadı." diye konuştu. Pazarcılar kilogram satışlarının eskide kaldığını gram halinde satış yaptıklarını belirtti.