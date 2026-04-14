Sessiz sedasız yürürlüğe girdi, cezası belli oldu, milyonları ilgilendiriyor

Eski uygulamada yasal süresi dışında verilen asıl veya ek bildirgelerde, sigortalıların hem günü hem de kazançları 0 (sıfır) olsa da idari para cezası uygulanmıyordu.

Yeni kararla birlikte muafiyet kalktı ve idari para cezası uygulaması devreye girdi. Sıfır gün ve kazanç bildirenlere yönelik İPC işlemleri Nisan ayı itibarıyla başlamış oldu.

Cezayla karşılaşmamak için beyannamelerin süresinde verilmesi gerekiyor.