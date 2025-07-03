SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi zamları belli oldu... Maaşlar ne kadar oldu? İşte tam liste

SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam almaya hak kazandı.



Aralık ayı dahil olmak üzere SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını zamlı olarak alacak.



İşte kuruşu kuruşuna SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin zamlı maaşları