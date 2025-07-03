SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi zamları belli oldu... Maaşlar ne kadar oldu? İşte tam liste

Türkiye'nin neredeyse tamamını ilgilendiren enflasyon rakamları belli oldu. Haziran'da enflasyon yüzde olarak gerçekleşti. Böylece SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisinin alacağı zam oranı da belli oldu.

SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi zamları belli oldu... Maaşlar ne kadar oldu? İşte tam liste - 1

SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam almaya hak kazandı.

Aralık ayı dahil olmak üzere SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını zamlı olarak alacak.

İşte kuruşu kuruşuna SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin zamlı maaşları

NTVPARA HABERLERİ

SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi zamları belli oldu... Maaşlar ne kadar oldu? İşte tam liste - 2
SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi zamları belli oldu... Maaşlar ne kadar oldu? İşte tam liste - 3
SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi zamları belli oldu... Maaşlar ne kadar oldu? İşte tam liste - 4
SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi zamları belli oldu... Maaşlar ne kadar oldu? İşte tam liste - 5
SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi zamları belli oldu... Maaşlar ne kadar oldu? İşte tam liste - 6
SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi zamları belli oldu... Maaşlar ne kadar oldu? İşte tam liste - 7
SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi zamları belli oldu... Maaşlar ne kadar oldu? İşte tam liste - 8
SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi zamları belli oldu... Maaşlar ne kadar oldu? İşte tam liste - 9
SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi zamları belli oldu... Maaşlar ne kadar oldu? İşte tam liste - 10
SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi zamları belli oldu... Maaşlar ne kadar oldu? İşte tam liste - 11
SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi zamları belli oldu... Maaşlar ne kadar oldu? İşte tam liste - 12
SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi zamları belli oldu... Maaşlar ne kadar oldu? İşte tam liste - 13
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