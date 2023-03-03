SGK binalarında EYT yoğunluğu

EYT ŞARTLARI NELER?

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek.



"Prim ödeme gün sayısı" ve "sigortalılık süresi" şartları değişmedi. "Yaş şartı" kaldırıldı.

Prim gün şartı, kadın ve erkekler için 5000 ile 5975 arasında değişiyor.

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi şartı devam ediyor.