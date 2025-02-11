SGK emekli maaş farklarının ödeme tarihini duyurdu: Maaş farkları yattı mı? SSK Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farklarının ödeme tarihiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların hesaplara yatırılacağını bildirdi ve emekli maaş farklarının ödeneceği tarihi paylaştı. Peki, maaş farkları yattı mı? SSK Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

SGK emekli maaş farklarının ödeme tarihini duyurdu: Maaş farkları yattı mı? SSK Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? - 1

Maaş farklarının ödeme tarihiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyordu. 2025 yılının Ocak-Temmuz dönemi için emeklilere uygulanacak zam oranı, son 6 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artış kapsamında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Kararın Resmi Gaze'te ilan edilmesi ardından emekli maaş farklarının ödeme tarihi bir kez daha gündeme geldi. SGK, emekli maaş farkı ödemeleri için tarih verdi.

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SGK emekli maaş farklarının ödeme tarihini duyurdu: Maaş farkları yattı mı? SSK Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? - 2

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?

Emekli maaş farkları bugün hesaplara yatırılacak.

SGK'den yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

SGK emekli maaş farklarının ödeme tarihini duyurdu: Maaş farkları yattı mı? SSK Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? - 3

EMEKLİLERE NE KADAR FARK YATACAK?

Yapılan düzenleme kapsamında en düşük maaş alan emeklilere 1.969 TL fark ödemesi yapılacak.

SGK emekli maaş farklarının ödeme tarihini duyurdu: Maaş farkları yattı mı? SSK Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? - 4

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

SGK emekli maaş farklarının ödeme tarihini duyurdu: Maaş farkları yattı mı? SSK Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? - 5

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

SGK emekli maaş farklarının ödeme tarihini duyurdu: Maaş farkları yattı mı? SSK Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? - 6

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

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