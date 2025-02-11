SGK emekli maaş farklarının ödeme tarihini duyurdu: Maaş farkları yattı mı? SSK Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Maaş farklarının ödeme tarihiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyordu. 2025 yılının Ocak-Temmuz dönemi için emeklilere uygulanacak zam oranı, son 6 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artış kapsamında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Kararın Resmi Gaze'te ilan edilmesi ardından emekli maaş farklarının ödeme tarihi bir kez daha gündeme geldi. SGK, emekli maaş farkı ödemeleri için tarih verdi.