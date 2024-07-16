SGK emeklilere indirim uygulayan işletmeleri duyurdu: Türkiye genelinde emekliye indirim uygulayan firma ve kurumlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik olarak indirim yapan kurum ve kuruluşları "emekliler.gov.tr" adresinden duyurmaya başladı. Sitede indirim duyurularına her gün bir yenisi ekleniyor. İşte Türkiye genelinde emekliye indirim uygulayan firma ve kurumlar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye genelindeki emeklilere yönelik olarak "emekliler.gov.tr" adresinden emeklilere özel indirim ve hizmetleri duyurmaya başladı.