SGK emeklilere indirim uygulayan işletmeleri duyurdu: Türkiye genelinde emekliye indirim uygulayan firma ve kurumlar

EMEKLİYE ÖZEL İNDİRİMLERDE NELER VAR?

Otobüslerde yüzde 20, trende yüzde 10, kamunun sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim sağlanırken bu indirim bazı sendikaların tesislerinde daha yüksek oranlara ulaşıyor.



Türk-İş'e bağlı Koop-İş ve Tes-İş Sendikası sosyal tesislerinde yüzde 30, Türk Metal ise tesislerinde yüzde 40 indirim imkanı sağlıyor.



Türk Telekom ve TTnet hizmetlerinde, yeni müşterisi olan emeklilere ve mevcut müşterilerine taahhüt yenileme koşulu ile 15 ay süresince geçerli olmak üzere %10 indirim imkanı sağlanıyor.