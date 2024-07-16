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SGK emeklilere indirim uygulayan işletmeleri duyurdu: Türkiye genelinde emekliye indirim uygulayan firma ve kurumlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik olarak indirim yapan kurum ve kuruluşları "emekliler.gov.tr" adresinden duyurmaya başladı. Sitede indirim duyurularına her gün bir yenisi ekleniyor. İşte Türkiye genelinde emekliye indirim uygulayan firma ve kurumlar...

SGK emeklilere indirim uygulayan işletmeleri duyurdu: Türkiye genelinde emekliye indirim uygulayan firma ve kurumlar - 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye genelindeki emeklilere yönelik olarak "emekliler.gov.tr" adresinden emeklilere özel indirim ve hizmetleri duyurmaya başladı.


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SGK emeklilere indirim uygulayan işletmeleri duyurdu: Türkiye genelinde emekliye indirim uygulayan firma ve kurumlar - 2

Daha önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından duyurulan indirimlere sitede her gün il düzeyinde yenileri ekleniyor.

SGK emeklilere indirim uygulayan işletmeleri duyurdu: Türkiye genelinde emekliye indirim uygulayan firma ve kurumlar - 3

EMEKLİYE ÖZEL İNDİRİMLERDE NELER VAR?

Otobüslerde yüzde 20, trende yüzde 10, kamunun sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim sağlanırken bu indirim bazı sendikaların tesislerinde daha yüksek oranlara ulaşıyor.

Türk-İş'e bağlı Koop-İş ve Tes-İş Sendikası sosyal tesislerinde yüzde 30, Türk Metal ise tesislerinde yüzde 40 indirim imkanı sağlıyor.

Türk Telekom ve TTnet hizmetlerinde, yeni müşterisi olan emeklilere ve mevcut müşterilerine taahhüt yenileme koşulu ile 15 ay süresince geçerli olmak üzere %10 indirim imkanı sağlanıyor.

SGK emeklilere indirim uygulayan işletmeleri duyurdu: Türkiye genelinde emekliye indirim uygulayan firma ve kurumlar - 4

Türkiye genelinde ve il il emekliye sağlanan diğer indirimlerden bazıları şöyle:

Bakanlıklar: Sosyal tesislerde yüzde 15 indirim

Otobüs bileti: Yüzde 20

TCDD bileti: Yüzde 10

PTT kargo: Yüzde 20.

Ttnet: Yüzde 10.

Türk Telekom: Yüzde 10.

İşbir Yatak: Yüzde 20.

EMEKLİYE SAĞLANAN TÜM İNDİRİMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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