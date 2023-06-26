Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama
Türkiye'de son aylarda yaşanan sıfır otomobil teslimatlarındaki gecikmeleri önlemek için yeni bir uygulama başlatıldı. Haydarpaşa Garı'nın yanındaki boş alanda kurulan çadırlarda, sıfır araçlar bayiye gitmeden sahiplerine teslim ediliyor. Böylece gümrükten geçen araçlardan, bayilere sevkiyatlar sırasında yaşanan zaman kaybının önüne geçilip, kullanıcıların otomobillerini daha kısa sürede alması hedefleniyor.
Tarihi Haydarpaşa Garı'nın yanındaki, Haydarpaşa gümrüğündeki eski siloların bulunduğu boş alan yaklaşık 15 gündür yeni bir uygulamaya ev sahipliği yapıyor.