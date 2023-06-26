Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama

Bu uygulama ile normalde TIR'lara yüklenerek satıldıkları bayilere gönderilmesi gereken araçlarda teslim süresinin bir iki hafta öne alınabildiği, uygulamanın bayram öncesinde vatandaşların araçlarını daha hızlı teslim almaları için hayata geçirildiği öğrenildi.