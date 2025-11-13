Sigorta şirketleri eski ehliyetlere kasko dahil ödeme yapmayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024'ün son tarih olarak belirlendiğini ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle sürenin 7 ay uzatılarak 31 Temmuz'a çekildiğini duyurmuştu.

Yerlikaya, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tarihin son kez 31 Ekim'e uzatıldığını açıklamıştı. Böylelikle eski tip ehliyetlerin kullanım süresi 1 Kasım'da sona erdi. Bundan sonra ehliyetlerini yenilemek isteyenler 7 bin 438 lira ödeme yapacaklar.

1 milyon 800 bin kişinin ise ehliyetini yenilemediği biliniyor.