Sigorta şirketleri eski ehliyetlere kasko dahil ödeme yapmayacak

13.11.2025 08:35

Star Haber

Sigorta şirketleri eski tip ehliyetini olanlara, kasko dahil, kaza halinde ödeme yapılmayacağını duyurdu.

Sigorta şirketleri eski ehliyetlere kasko dahil ödeme yapmayacak
Anadolu Ajansı

Yeni tip sürücü belgelerine geçiş süresi dört kez uzatıldı ve en son 31 Ekim eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son gündü. 

Sigorta şirketleri eski ehliyetlere kasko dahil ödeme yapmayacak 1
Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024'ün son tarih olarak belirlendiğini ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle sürenin 7 ay uzatılarak 31 Temmuz'a çekildiğini duyurmuştu.

 

Yerlikaya, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tarihin son kez 31 Ekim'e uzatıldığını açıklamıştı. Böylelikle eski tip ehliyetlerin kullanım süresi 1 Kasım'da sona erdi. Bundan sonra ehliyetlerini yenilemek isteyenler 7 bin 438 lira ödeme yapacaklar.

 

1 milyon 800 bin kişinin ise ehliyetini yenilemediği biliniyor.

EHLİYETİNİ YENİLEMEYENLERE KÖTÜ HABER 2
Anadolu Ajansı

EHLİYETİNİ YENİLEMEYENLERE KÖTÜ HABER

Ehliyet yenilemeyenlere ise sigortacılardan kötü haber geldi. 

 

Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar sigortadan da kaskodan da yararlanamayacaklar.

Sigorta şirketleri eski ehliyetlere kasko dahil ödeme yapmayacak 3
Anadolu Ajansı

Sigorta şirketleri ilgili kişilere artık ödeme yapılmayacağını bildiren mesaj gönderiyor. Mesajda bu ehliyetlerin "geçerliliğini yitirmiş sürücü belgesi" statüsünde olduğu belirtiliyor. 

Sigorta şirketleri eski ehliyetlere kasko dahil ödeme yapmayacak 4
Anadolu Ajansı

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, ehliyetlerin bir an önce değiştirilmesi gerektiğini vurgulayıp yeni ehliyetlerin bile bazılarının süresinin dolduğunu dile getirdi.