Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'na büyük ilgi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nın bir haftada 80 bin 446 kişi tarafından kullanıldığını belirterek, “11 yıl sonra hizmete alınan Sirkeci - Kazlıçeşme tren hattını İstanbullu vatandaşlarımız çok sevdi. Her gün 11 bin 500’e yakın vatandaşımız bu hattı kullandı” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki seferleri 11 yıl aradan sonra yenileyerek geçtiğimiz hafta tekrar başlattıklarını ve hattın İstanbullular tarafından büyük ilgi gördüğünü bildirdi.