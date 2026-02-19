Siyasi gerilimler petrolü vurdu. Benzin fiyatlarına zam geldi mi? 19 Şubat güncel benzin fiyatları
19.02.2026 09:35
NTV - Haber Merkezi
ABD-İran arasındaki gerilimler ham petrol fiyatlarını oldukça etkiliyor. Vatandaş ise bu gerilimlerin iç piyasada pompalara yansımasından dolayı endişeli bekleyişini sürdürüyor.
SİYASİ KRİZLER PETROLÜ VURDU
Petrol fiyatları yaşanan siyasi gelişmelerin ardından yukarı yönlü hareket etmete başladı. Jeopolitik gerilimlerin devam ettiği değerlendirmeleriyle dün yüzde 4’ü aşan sert yükseliş gösteren petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik bir saldırı düzenleme olasılığının masada olmaya devam ettiği değerlendirmeleriyle bu sabah yüzde 0,3 civarında yükseldi.
İran'ın olası saldırılara karşı aldığı önlemler ve Hürmüz Boğaz'ı bölgesinde yaşanan gerilimler yatırımcıları petrol konusunda endişelendiriyor.
BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?
Brent petrolü dün piyasayı 70,30 dolardan kapatırken bu sabah yüzde 0,27 artarak 70,54 dolar/varil seviyesine yükselirken, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 32 artarak 65,40 dolara çıktı. Ham petrolde yaşanan fiyat değişimlerinin ardından iç piyasaya yansıması konusunda vatandaşın edişeleieri bulunuyor.
Henüz pompalara yansıyan zam açıklaması olmazken Brent petrolünün 70 dolar ve üzerine sabitlemesi durumunda zam açıklamasının yapılması bekleniyor.
19 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 57.09 lira; Motorinin litresi: 57.84 lira; LPG: 30.29 lira
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 56.92 lira; Motorinin litresi: 57.67 lira; LPG: 29.69 lira
İZMİR
Benzinin litresi: 58.28 lira; Motorinin litresi: 59.21 lira; LPG: 30.09 lira
BURSA
Benzinin litresi: 58.08 lira; Motorinin litresi: 58.81 lira; LPG: 29.69 lira olarak satış yapılıyor.