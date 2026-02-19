Siyasi gerilimler petrolü vurdu. Benzin fiyatlarına zam geldi mi? 19 Şubat güncel benzin fiyatları

Petrol fiyatları yaşanan siyasi gelişmelerin ardından yukarı yönlü hareket etmete başladı. Jeopolitik gerilimlerin devam ettiği değerlendirmeleriyle dün yüzde 4’ü aşan sert yükseliş gösteren petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik bir saldırı düzenleme olasılığının masada olmaya devam ettiği değerlendirmeleriyle bu sabah yüzde 0,3 civarında yükseldi.

İran'ın olası saldırılara karşı aldığı önlemler ve Hürmüz Boğaz'ı bölgesinde yaşanan gerilimler yatırımcıları petrol konusunda endişelendiriyor.