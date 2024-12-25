Son 5 yıl asgari ücret ne kadar zamlandı? Yıllara göre asgari ücret zam oranları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücretin 22.104 TL olarak belirlendiğini kamuoyuna duyurdu. Bu yeni rakam, çalışanların maaşlarında yıllık bazda %30 oranında bir artış anlamına geliyor. Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından 2020 yılından bu yana asgari ücrete yapılan zamlar yeniden gündem oldu. Peki, son 5 yıl asgari ücret ne kadar zamlandı?

Son 5 yıl asgari ücret ne kadar zamlandı? Yıllara göre asgari ücret zam oranları - 1

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında dördüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yeni asgari ücreti açıkladı. 



NTVPARA HABERLERİ

Son 5 yıl asgari ücret ne kadar zamlandı? Yıllara göre asgari ücret zam oranları - 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücretin 22.104 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Bu yeni ücret, bir önceki yıla kıyasla %30’luk bir artış anlamına geliyor.

Son 5 yıl asgari ücret ne kadar zamlandı? Yıllara göre asgari ücret zam oranları - 3

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, belirlenen asgari ücretin, çalışanların yaşam koşullarını iyileştirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Son 5 yıl asgari ücret ne kadar zamlandı? Yıllara göre asgari ücret zam oranları - 4

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

2025 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından gözler son yıllarda asgari ücrete yapılan zam miktarlarına çevrildi.

Son 5 yıl asgari ücret ne kadar zamlandı? Yıllara göre asgari ücret zam oranları - 5

2020

Yıllara göre asgari ücrete yapılan zam oranları şu şekilde:

2020 yılı yüzde 15.03 zam ile 2 bin 324 lira

Son 5 yıl asgari ücret ne kadar zamlandı? Yıllara göre asgari ücret zam oranları - 6

2021

2021 yılı yüzde 21.56 zam ile 2 bin 825 lira

Son 5 yıl asgari ücret ne kadar zamlandı? Yıllara göre asgari ücret zam oranları - 7

2022

2022 yılı yüzde 50.5 zam ile 4 bin 253 lira

2022 yılı yüzde 29.31 ara zam ile 5 bin 500 lira

Son 5 yıl asgari ücret ne kadar zamlandı? Yıllara göre asgari ücret zam oranları - 8

2023

2023 yılı yüzde 54.66 zam ile 8 bin 506 lira

2023 yılı yüzde 34 ara zam ile 11 bin 402 lira

Son 5 yıl asgari ücret ne kadar zamlandı? Yıllara göre asgari ücret zam oranları - 9

2024

2024 yılı yüzde 49 zam ile 17 bin 2 lira

2025 yılı yüzde 30 zam ile 22 bin 104 lira

Son 5 yıl asgari ücret ne kadar zamlandı? Yıllara göre asgari ücret zam oranları - 10

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER