Son 5 yıl asgari ücret ne kadar zamlandı? Yıllara göre asgari ücret zam oranları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücretin 22.104 TL olarak belirlendiğini kamuoyuna duyurdu. Bu yeni rakam, çalışanların maaşlarında yıllık bazda %30 oranında bir artış anlamına geliyor. Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından 2020 yılından bu yana asgari ücrete yapılan zamlar yeniden gündem oldu. Peki, son 5 yıl asgari ücret ne kadar zamlandı?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında dördüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yeni asgari ücreti açıkladı.