SON DAKİKA! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu (6 aylık enflasyon kaç oldu?)
Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken 6 aylık enflasyon da 24,73 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.
Enflasyonda 2024'ün ilk 6 ay tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.
Enflasyon 2024 yılını ilk 6 ayında yüzde 24,73 ile tamamladı.