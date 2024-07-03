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SON DAKİKA! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu (6 aylık enflasyon kaç oldu?)

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken 6 aylık enflasyon da 24,73 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.

SON DAKİKA! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu (6 aylık enflasyon kaç oldu?) - 1

Enflasyonda 2024'ün ilk 6 ay tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.

Enflasyon 2024 yılını ilk 6 ayında yüzde 24,73 ile tamamladı.

NTVPARA HABERLERİ

SON DAKİKA! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu (6 aylık enflasyon kaç oldu?) - 2

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.

SON DAKİKA! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu (6 aylık enflasyon kaç oldu?) - 3

Yılın ilk yarısında yüzde 24,73 enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

SON DAKİKA! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu (6 aylık enflasyon kaç oldu?) - 4

Kök maaşı 10 bin lira olan emekliler 12 bin 473 TL alacak

Kök maaşı 15 bin lira olan emekliler 18 bin 709 TL alacak

Kök maaşı 20 bin lira olan emekliler 24 bin 946 alacak

Kök maaşı 25 bin lira olan emekliler 31 bin 182 TL alacak

SON DAKİKA! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu (6 aylık enflasyon kaç oldu?) - 5

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.

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