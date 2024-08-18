Sonbahar yaklaştı, kışlık konserve hazırlığı hızlandı
Yaz aylarının bitmesine az bir süre kala ev yapımı kışlık konserve hazırlıkları başladı. Tüketicilerin kavanoz kapaklarına olan talebi de artıyor.
Sonbaharın yaklaşmasıyla evlerde kışlık konserve hazırlığı da hızlandı. Vatandaşlar yaz döneminde bol olan meyve ve sebzelerden kış aylarında da tüketebilmek için çeşit çeşit salça, reçel, turşu hazırlığı yapıyor.
Kışlık konservelerin yapımının hızlandığı bu dönemde vatandaşların kavanoz kapaklarına olan talebi de artıyor.