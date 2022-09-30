Sosyal konut projesinden ilk görüntüler ortaya çıktı (İşte 17 ilde yapılacak olan sosyal konutların proje fotoğrafları)

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve büyük ilgi gören Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin olarak Temel Atma süreci başlıyor.



Vatandaşların yoğun ilgisini gören ve 5 milyonu aşan başvuruların ardından başvuru süreci tamamlanmadan 25 Ekim 2022'de 17 ilde 5 bin konutun temeli atılacak.