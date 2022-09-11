Sosyal (Ucuz) konutta gözler Salı gününde

'PROJE KİRALARI DA DÜŞÜRECEK'

Salgın döneminde azalan konut arzını hızla artırmak ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine de yol açacaktır'' demişti.



Erdoğan tarafından açıklanacak projeye ev sahibi olmayanlar ve belli bir gelir seviyesinin altında olanlar başvuru yapabilecek.