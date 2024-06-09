SSK-Emekli Sandığı ve Bağ Kur ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
2024 Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken, ikramiye ödemelerinin tarihi de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ikramiye ödeme takvimini ilan etmişti. Bayramda verilecek olan emekli ikramiyesinin ne zaman ödeneceği Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı ikramiye ödemelerine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda iki kez ödeme yapılıyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala ödeme tarihleri belli oldu. İşte, SSK-Emekli Sandığı ve Bağ Kur ikramiye ödemelerinde son bilgiler...