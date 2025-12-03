SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin 5 aylık zam oranı belirlendi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren enflasyon verisi açıklandı. Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacakları 5 aylık zam da belirlenmiş oldu. Böylece emekliler yüzde 11,21 oranında zammı garanti altına aldı. Enflasyon Aralık ayında eksi gelmediği sürece maaş zammı garanti edilmiş oldu.