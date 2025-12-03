SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin 5 aylık zam oranı belirlendi
03.12.2025 11:17
Burak Taşçı
SSK ve Bağ-Kur'dan maaş alan emeklilerin maaşlarına gelecek olan 5 aylık zam oranı belli oldu.
Anadolu Ajansı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren enflasyon verisi açıklandı. Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacakları 5 aylık zam da belirlenmiş oldu. Böylece emekliler yüzde 11,21 oranında zammı garanti altına aldı. Enflasyon Aralık ayında eksi gelmediği sürece maaş zammı garanti edilmiş oldu.
NTV
NTV
NTV
NTV
NTV
NTV
NTV
NTV
NTV
NTV
NTV