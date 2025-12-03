SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin 5 aylık zam oranı belirlendi

03.12.2025 11:17

Burak Taşçı

SSK ve Bağ-Kur'dan maaş alan emeklilerin maaşlarına gelecek olan 5 aylık zam oranı belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin 5 aylık zam oranı belirlendi
Anadolu Ajansı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren enflasyon verisi açıklandı. Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

 

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacakları 5 aylık zam da belirlenmiş oldu. Böylece emekliler yüzde 11,21 oranında zammı garanti altına aldı. Enflasyon Aralık ayında eksi gelmediği sürece maaş zammı garanti edilmiş oldu.

