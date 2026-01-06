Stressiz, yüksek maaşlı 10 iş. 2026'da öne çıkan meslekler

Gökbilimi araştırmacıları, yıldızları, gezegenleri ve galaksileri inceler ve genellikle teleskoplar aracılığıyla veri toplarlar. Acil durum krizlerinin az sayıda olması bu meslketeki stres oranını azaltıyor. Bireysel çalışmaya uygun olan meslek grubu huzurlu bir çalışma ortamı sağlıyor.

Sektörün büyüme oranı yüzde 2 olarak tahmin ediliyor. Gökbilimciler yıllık ortalama olarak 5 milyon 683 bin lira kazanıyor.