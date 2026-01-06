Stressiz, yüksek maaşlı 10 iş. 2026'da öne çıkan meslekler
06.01.2026 13:07
NTV - Haber Merkezi
Dünya genelinde işsizlik ve depresyon krizleri yoğunken çalışanlar ise iş stresi ile mücadele ediyor. Ekip çalışmaları, müşteri ve zaman baskısı stres yaratıyor. Ancak düşük stresle yüksek maaşlar kazanmakta mümkün.
YÜKSEK MAAŞ DÜŞÜK STRES
Yeni yıla girerken, çalışanlar ya iş bulamıyor ya da mevcut rollerinde aşırı yük altında çalışıyorlar. Zorlu müşterilerle ve yetersiz personelli ekiplerle uğraşmanın yanı sıra, duygusal tükenme, kaygı ve işe bağlılık eksikliği de yaşıyorlar. Yüksek maaşlar yüksek stres anlamına gelir gibi bir yanlış algı bulunuyor. Forbes'un haberine göre altı haneli rakamlara varan yüksek maaşlar getiren, aynı derecede düşük stresli işler de bulunuyor.
GÖKBİLİMCİ
Gökbilimi araştırmacıları, yıldızları, gezegenleri ve galaksileri inceler ve genellikle teleskoplar aracılığıyla veri toplarlar. Acil durum krizlerinin az sayıda olması bu meslketeki stres oranını azaltıyor. Bireysel çalışmaya uygun olan meslek grubu huzurlu bir çalışma ortamı sağlıyor.
Sektörün büyüme oranı yüzde 2 olarak tahmin ediliyor. Gökbilimciler yıllık ortalama olarak 5 milyon 683 bin lira kazanıyor.
AKTÜERLER
Kriz durumlarında, kaza veya hastalıkların ne kadar olası olduğunu hesaolayan ve ortaya çıkacak risklerin maliyetini tahmin etmek için istatistik ve finansal modeller kullanıp analiz yapılıyor. Genellikle lisans derecesine ihtiyaç duyuluyor. Aktüerler sektör kıdemine göre değişiklik gösterse de yıllık yaklaşık olarak 5 milyon 400 bin lira kazanıyor.
BİLGİSAYAR SİSTEMİ ANALİSTLERİ
Kuruluşlara ve şirketlere bilgisayar yazılımları ve sistem eksiklikleri konusunda danışmanlık yapan meslek grubunda doğrudan müşteriyle temas edilmediği için stres oranı azdır. Kriz anları teknik planlarla kontrol altına alınabildiğinden dolayı çatışma yaşanmıyor. Sektörel olarak büyüme oranı yüzde 9 olarak hesaplanıyor.
Bilgisayar sistemleri analistleri yıllık yaklaşık olarak 4 milyon 400 bin lira kazanıyor.
HARİTACILAR
Müşteri talebine göre değil yaşanan olaylara göre hazırlanan haritaların hazırlanma sürecinde acil durumlar bulunmuyor. Harita oluşturma ve güncelleme işleriyle müşteri talebi olmayan, sakin ve istikrarlı bir iiş olarak karşımıza çıkıyor. Yıllık olarak 3 milyon 370 bin lira kazanıldığı tahmin ediliyor.
TARİHÇİLER
Geçmiş tarihi özetleyip yorumlayarak ve bunun mevcut projeleri nasıl etkilediğini açıklayarak raporlar hazırlayan zaman baskısına maruz kalmayan bir meslek grubudur. Kişiler kendilerini yönlendirmeyleriyle kıdemli baskısıda yaşamıyor. Genellikle yüksek lisans derecesi gerekiyor. Yıllık yaklaşık 3 milyon 184 bin lira civarında kazanmaları mümkün oluyor.
ADLİ BİLİM TEKNİSYENLERİ
Adli bilim teknisyenleri yaşanan cinayet ve suç olaylarının ardından kanıtların bilimsel olarak değerlendirmesini ve teyitlenmesini sağlarlar. Yalnızca labaratuvar ortamında çalışmaları ve belirli işlem süreleriyle stres yaşamadıkları düşünülüyor. Genellikle lisans derecesi gerekiyor. Devletin içinde de kurumsal kıdemine bağlı olarak yıllık olarak 2 milyon 900 bin lira civarında kazandıkları düşünülüyor.
DEMİRYOLU VAGONU TAMİRCİLERİ
Demiryollarında onarım denetleme ve bakım işlemlerinden sorumlu olan meslek grubu küçük ekipler halinde çalışmasından dolayı yüksek stres yaşamıyor. Üniversite eğitimine gerek duyulmayan meslek grubunda teknik bilgi ve lise diploması genellikle yeterli oluyor. Yıllık olarak ise 2 milyon 800 bin civarında kazandıkları düşünülüyor.
ALÇIPAN USTALARI
Yalnızca tamir ve teknik işlerle ilgilenen meslek grubu, alçıpan maddesiyle ders aralarına ince bir işçilik uyguluyor. Bina yapımlarındaki son detaylar alçıpan ustalarının elinden geçiyor. Resmi bir eğitim belgesi gerekmiyor. Teknik yeterlilik bu işi yapmak için gereken kriterleri sağlıyor. Bireysel çalışmaya uygun meslek grubu yıllık 2 milyon 700 bin lira civarında kazanıyor.
ARŞİVCİLER
Tarihi belgelerin ve kayıtların korunması işini yapan arşiv meslek grubu, bireysel çalışması ve acil durum krizleri yaşamaması nedeniyle stres altında bulunmuyor. Genellikle yüksek lisans derecesine ihtiyaç duyulan meslekte yıllık 2 milyon 600 bin lira civarında kazanıldığı tahmin ediliyor.
BASINÇLI POMPA OPERATÖRLERİ
Fabrikalarda ve su arıtma tesistelerinde sistemler aracılığıyla su hareketlerini konrtrol altında tutar. Daha çok teknik bir iş olan meslek grubunda yüksek dereceli eğitim aranmıyor. Genellikle lise diploması yeterli oluyor. Çalışılan şirketle ciddi oranda değişiklik göstermekle beraber pompa operatörlerinin yıllık yaklaşık 2 milyon 580 bin lira civarında kazandıkları tahmin ediliyor.