Su kesintileri artıyor. Depo almak isteyenlerin aramaları arttı

Depoların fiyatları hacimlerine ve şekillerine göre değişiyor. Daha çok karavancıların tercih ettiği 100 litrelik kare su depoları yaklaşık 1200 lira seviyelerinden satılıyor. 200 litre depolar 2 bin lira seviyelerinde, 300 litre depolar 3 bin lira, 500 litre depolar da 3 bin 500 lira seviyelerinden satılıyor. Talebin artması durumunda fiyatların da yükselmesi beklentisi hakim.

SADECE DEPO ALMAK YETMİYOR

Depoyu almak yeterli olmuyor. Depodaki suyu evin su tesisatı sistemine entegre edilmesi, şebeke suyu geldiğinde depoyu dolduracak şamandıra sisteminin bulunması, depodaki suyun tazyiklenmesi için su pompasının bulunması gibi birçok parça ve işlemin yapılması maliyetleri artırıyor.