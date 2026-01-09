Su kesintileri artıyor. Depo almak isteyenlerin aramaları arttı
09.01.2026 11:03
Burak Taşçı
Türkiye'de kuraklığın devam etmesi, barajlarda yeterli su bulunmaması nedeniyle su tasarrufu çağrılarına rağmen su kıtlığı başladı. Bazı şehirlerde uzun saatler boyunca su kesintileri yapılırken depo fiyatları araştırılmaya başlandı.
Bazı şehirlerde uzun süreli su kesintilerinin artması ve yağışların düşmesi su depolarına olan talebi artırmaya başladı.
Deposu olmayan binalarda ikamet edenler kendilerine depo edinirken, deposu olanlar da büyütmenin yöntemlerini aramaya başladı.
EV TİPİ SU DEPOSU ARAMALARI ARTTI
İnternet kullanıcılarının "ev tipi su deposu", "ev için su deposu" gibi aramaları yüzde 150 oranında artış gösterdi.
ESKİ USULE DÖNÜŞ
1970-1980'li yıllarda bazı evlerin mutfaklarında olan su depoları yeniden gündeme gelmeye başladı. Boyutları 100 litreden başlayan depolar, konulacakları yerlere göre şekil olarak seçilebiliyor.
Bilinen silindir şeklindeki depoların yerini farklı şekillerde olan depolar aldı. Kare depolar, dik depolar satışlarda bulunuyor.
FİYATLARI NE KADAR?
Depoların fiyatları hacimlerine ve şekillerine göre değişiyor. Daha çok karavancıların tercih ettiği 100 litrelik kare su depoları yaklaşık 1200 lira seviyelerinden satılıyor. 200 litre depolar 2 bin lira seviyelerinde, 300 litre depolar 3 bin lira, 500 litre depolar da 3 bin 500 lira seviyelerinden satılıyor. Talebin artması durumunda fiyatların da yükselmesi beklentisi hakim.
SADECE DEPO ALMAK YETMİYOR
Depoyu almak yeterli olmuyor. Depodaki suyu evin su tesisatı sistemine entegre edilmesi, şebeke suyu geldiğinde depoyu dolduracak şamandıra sisteminin bulunması, depodaki suyun tazyiklenmesi için su pompasının bulunması gibi birçok parça ve işlemin yapılması maliyetleri artırıyor.
NERELERE KONULABİLİR?
Depodan gelen suyu evin su tesisatına bağlamak için en uygun yerin seçilmesi gerekiyor.
BİNANIZA DEPO ENTEGRE EDİLMESİ EN DOĞRUSU
Binalara su depolarının konulması, belirli periyotlarda bakımı ve temizliğinin yapılması, gerekli saatlerde su pompasının açılıp kapatılmasıyla su sarfiyatının dengede tutulması su kıtlığı zamanlarında önem arz ediyor. Böylece bireysel olarak evlerde su deposu için alan aranmıyor hem de evlerin su tesisatına müdahale edilip büyük masraflar ortaya çıkmıyor.