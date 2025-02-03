Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 şubat ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
Şubat ayı kira artış oranı, ocak ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel TÜFE rakamları da netleşti ve şubat ayında ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Kira kontrat süresi dolan ve yenileyecek olan vatandaşlar güncel on iki aylık TÜFE rakamları üzerinden ev sahiplerine zam yapacak. Peki, şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte şubat ayı kira artış oranı belli oldu. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer alıyor. Peki, şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 şubat ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?