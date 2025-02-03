Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte şubat ayı kira artış oranı belli oldu. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer alıyor. Peki, şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 şubat ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?