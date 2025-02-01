Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira zam oranı için gözler enflasyon verilerinde
Şubat ayına girilmesiyle birlikte, kira artış oranı hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Kira zam oranı, her ay açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruluyor. Özellikle son dönemde artan enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle kira fiyatlarındaki değişim, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, şubat ayı kira zammı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Ocak ayının sona ermesiyle birlikte şubat ayı kira artış oranına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, kira artış oranlarını doğrudan etkiliyor. Borçlar Kanunu'na göre konut kiralarında uygulanacak tavan zam oranı, 12 aylık ortalama TÜFE verilerine göre hesaplanıyor. Bu nedenle, açıklanacak enflasyon verileri, hem mevcut kiracılar hem de yeni ev tutmayı düşünenler için büyük önem taşıyor.