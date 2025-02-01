Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira zam oranı için gözler enflasyon verilerinde

Ocak ayının sona ermesiyle birlikte şubat ayı kira artış oranına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, kira artış oranlarını doğrudan etkiliyor. Borçlar Kanunu'na göre konut kiralarında uygulanacak tavan zam oranı, 12 aylık ortalama TÜFE verilerine göre hesaplanıyor. Bu nedenle, açıklanacak enflasyon verileri, hem mevcut kiracılar hem de yeni ev tutmayı düşünenler için büyük önem taşıyor.





