Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira zam oranı için gözler enflasyon verilerinde

Şubat ayına girilmesiyle birlikte, kira artış oranı hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Kira zam oranı, her ay açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruluyor. Özellikle son dönemde artan enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle kira fiyatlarındaki değişim, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, şubat ayı kira zammı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira zam oranı için gözler enflasyon verilerinde - 1

Ocak ayının sona ermesiyle birlikte şubat ayı kira artış oranına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, kira artış oranlarını doğrudan etkiliyor. Borçlar Kanunu'na göre konut kiralarında uygulanacak tavan zam oranı, 12 aylık ortalama TÜFE verilerine göre hesaplanıyor. Bu nedenle, açıklanacak enflasyon verileri, hem mevcut kiracılar hem de yeni ev tutmayı düşünenler için büyük önem taşıyor.


NTVPARA HABERLERİ

Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira zam oranı için gözler enflasyon verilerinde - 2

KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak ayı enflasyon verileri, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. Bu veriler doğrultusunda, şubat ayı için kira artış oranı da kesinleşmiş olacak.

Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira zam oranı için gözler enflasyon verilerinde - 3

Kiracılar, bütçelerini planlamak için net oranları beklerken, ev sahipleri de enflasyona karşı gelirlerini koruyabilmek adına güncellenen kira oranlarını yakından izliyor.

Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira zam oranı için gözler enflasyon verilerinde - 4

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

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