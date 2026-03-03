Şubat ayının zam şampiyonu belli oldu. Fiyatlarında artış ve indirim görülen ürünler
03.03.2026 11:17
AA
Açıklanan verilere göre tüketici bazında şubatta en yüksek oranla fiyat artışı yüzde 33,04 ile taze veya soğutulmuş sebzelerde görüldü.
ZAM ŞAMPİYONLARI
Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 33,04 ile taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzelerde gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 32,44 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı olarak belirlendi. Şubat ayında zamlanan diper ürünler arasında yüzde 16,42 ile tereyağı ve sütten elde edilen yağlar, yüzde 15,51 ile de mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler yer aldı.
FİYATI EN ÇOK DÜŞEN UÇAK BİLETLERİ
Şubat ayında en çok fiyat düşüşü yüzde 32,44 ile havayolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bu indirimleri yüzde 16,64 ile evcil hayvanlar için ürünler, yüzde 6,79 ile kadın ve kız çocuğu kıyafetleri, yüzde 5,66 ile erkek ve erkek çocuğu kıyafetleri takip etti.