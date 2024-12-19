Sucukta domuz eti, kıyma ve pidede sakatat! Tağşiş listesi yenilendi, Bakanlık firmaları isim isim duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 35 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde sucuk ve dana kaburgada domuz eti, kıymalı pide ve börekte de sakatat tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.