Sucukta domuz eti, kıyma ve pidede sakatat! Tağşiş listesi yenilendi, Bakanlık firmaları isim isim duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 35 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde sucuk ve dana kaburgada domuz eti, kıymalı pide ve börekte de sakatat tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...

Sucukta domuz eti, kıyma ve pidede sakatat! Tağşiş listesi yenilendi, Bakanlık firmaları isim isim duyurdu - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

NTVPARA HABERLERİ

Sucukta domuz eti, kıyma ve pidede sakatat! Tağşiş listesi yenilendi, Bakanlık firmaları isim isim duyurdu - 2

Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Sucukta domuz eti, kıyma ve pidede sakatat! Tağşiş listesi yenilendi, Bakanlık firmaları isim isim duyurdu - 3

Bu kapsamda, tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 6 artarak 175'e çıktı.

Sucukta domuz eti, kıyma ve pidede sakatat! Tağşiş listesi yenilendi, Bakanlık firmaları isim isim duyurdu - 4

SUC8UKTA DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ!

Balıkesir'de Havranlı Kasap ismiyle üretim yapan firmanın sucuklarında domuz etine rastlandı. Muğla Fathiye'de faaliyet gösteren Chinese Rose Restaurant'ta da dana kaburgada domuz etine rastlandı.

Sucukta domuz eti, kıyma ve pidede sakatat! Tağşiş listesi yenilendi, Bakanlık firmaları isim isim duyurdu - 5

Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 29 artışla 836'ya yükseldi.

Sucukta domuz eti, kıyma ve pidede sakatat! Tağşiş listesi yenilendi, Bakanlık firmaları isim isim duyurdu - 6

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile balda taklit ve tağşiş tespiti, hazır kıymada sakatat tespiti gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Sucukta domuz eti, kıyma ve pidede sakatat! Tağşiş listesi yenilendi, Bakanlık firmaları isim isim duyurdu - 7
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