Sudan sebeplerle zam yapıyorlar: Damacana suyun fiyatı ikiye katlandı
Damacana su fiyatları bir yılda yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. Suyun litresi 8 liraya dayandı. Sektör yetkilileri, yabancıların pazarı elinde tuttuğunu ve tarifelere uymadıklarını açıkladı. Yetkililer, tavan fiyat uygulanması için harekete geçti. Tüketici Konfederasyonu da ticaret odasına kayıtlı şirketlerin fiyat belirlemede keyfi davrandığını bildirdi.
İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, damacana su fiyatlarının bir yılda yüzde 100 civarında arttığını belirterek, bu artışta pazarın önemli bölümünü elinde tutan yabancıların sorumlu olduğunu söyledi.
Akkaya, yaptığı açıklamada, damacana su fiyatlarındaki fahiş yükselişin sadece İstanbul'da yaşayanları değil 85 milyonu ilgilendirdiğini belirtti.