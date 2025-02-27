Süper milyarderler dönemi: Servet uçurumu giderek büyüyor!

SÜPER MİLYARDERLERİN DÖNEMİ

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, son yıllarda milyarderlerin sayısı artarken, özellikle 50 milyar doları aşan servete sahip kişiler "süper milyarder" kategorisinde sınıflandırılıyor. Bugün dünyada yalnızca 24 kişi bu seviyeye ulaştı ve bunların 16'sı en az 100 milyar dolar servete sahip "centi-milyarder" olarak kabul ediliyor.

Altrata verilerine göre, 2014 yılında tüm milyarder servetinin yüzde 4'ünü oluşturan bu süper milyarderler, 2024 itibariyle tüm milyarder servetinin yüzde 16'sını kontrol ediyor. Toplam net değerleri, Fransa'nın nominal GSYİH'sine eşit olan 3,3 trilyon dolar seviyesinde.