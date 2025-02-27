Süper milyarderler dönemi: Servet uçurumu giderek büyüyor!
Dünyanın serveti giderek daha küçük bir grupta yoğunlaşıyor. Forbes'un ilk kez 1987'de yayınladığı milyarderler listesinde 140 kişi vardı ve toplam servetleri 240 milyar dolardı. Şimdi ise dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın kişisel serveti 419,4 milyar dolar. Özellikle 50 milyar doları aşan servete sahip kişiler 'süper milyarder' kategorisinde sınıflandırılıyor. Ekonomik eşitsizlik derinleşirken, bu ultra zenginler küresel finans ve siyaseti nasıl şekillendiriyor?
1987 yılında Forbes tarafından yayınlanan ilk milyarderler listesinde toplam serveti 295 milyar dolar olan 140 kişi yer alıyordu. O dönemin en zengin kişisi, 20 milyar dolarlık servetiyle Japon emlak kralı Yoshiaki Tsutsumi idi. Ancak günümüzde servet dengesinde büyük bir dönüşüm yaşanıyor.