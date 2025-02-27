Süper milyarderler dönemi: Servet uçurumu giderek büyüyor!

Dünyanın serveti giderek daha küçük bir grupta yoğunlaşıyor. Forbes'un ilk kez 1987'de yayınladığı milyarderler listesinde 140 kişi vardı ve toplam servetleri 240 milyar dolardı. Şimdi ise dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın kişisel serveti 419,4 milyar dolar. Özellikle 50 milyar doları aşan servete sahip kişiler 'süper milyarder' kategorisinde sınıflandırılıyor. Ekonomik eşitsizlik derinleşirken, bu ultra zenginler küresel finans ve siyaseti nasıl şekillendiriyor?

Süper milyarderler dönemi: Servet uçurumu giderek büyüyor! - 1

1987 yılında Forbes tarafından yayınlanan ilk milyarderler listesinde toplam serveti 295 milyar dolar olan 140 kişi yer alıyordu. O dönemin en zengin kişisi, 20 milyar dolarlık servetiyle Japon emlak kralı Yoshiaki Tsutsumi idi. Ancak günümüzde servet dengesinde büyük bir dönüşüm yaşanıyor.

NTVPARA HABERLERİ

Süper milyarderler dönemi: Servet uçurumu giderek büyüyor! - 2

Küresel servet istihbarat şirketi Altrata’ya göre dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, şu an 419,4 milyar dolarlık servetiyle tarihteki en büyük finansal güce ulaşan kişilerden biri oldu. Bu rakam, Tsutsumi'nin zirvedeki servetinin 21 katına eşit.

Süper milyarderler dönemi: Servet uçurumu giderek büyüyor! - 3

SÜPER MİLYARDERLERİN DÖNEMİ

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, son yıllarda milyarderlerin sayısı artarken, özellikle 50 milyar doları aşan servete sahip kişiler "süper milyarder" kategorisinde sınıflandırılıyor. Bugün dünyada yalnızca 24 kişi bu seviyeye ulaştı ve bunların 16'sı en az 100 milyar dolar servete sahip "centi-milyarder" olarak kabul ediliyor.

Altrata verilerine göre, 2014 yılında tüm milyarder servetinin yüzde 4'ünü oluşturan bu süper milyarderler, 2024 itibariyle tüm milyarder servetinin yüzde 16'sını kontrol ediyor. Toplam net değerleri, Fransa'nın nominal GSYİH'sine eşit olan 3,3 trilyon dolar seviyesinde.

Süper milyarderler dönemi: Servet uçurumu giderek büyüyor! - 4

SERVET TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNE KAYDI

19. ve 20. yüzyılda sanayiciler dünyanın en zenginleri arasında yer alırken, günümüzde teknoloji milyarderleri süper milyarderler listesinin çoğunluğunu oluşturuyor.

Elon Musk'ın yanı sıra, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison, Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, Google'ın kurucu ortakları Sergey Brin ve Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer da bu listeye dahil.

Bu kişilerin servetleri büyük ölçüde hisse senedi fiyatlarına bağlı olduğu için büyük dalgalanmalar gösterebiliyor. Örneğin, Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, 2023'te servetinin bir yıl içinde onlarca milyar dolar dalgalandığını gözlemledi.

Süper milyarderler dönemi: Servet uçurumu giderek büyüyor! - 5

EKONOMİK EŞİTSİZLİK

Süper milyarderlerin hızla artan serveti, ekonomik eşitsizlikle ilgili tartışmalara yol açıyor. ABD'de en zengin yüzde 1'lik kesim, toplam servetin yüzde 30'unu elinde tutarken, 1980'lerin sonunda bu oran yüzde 23'tü. Bu durum, ultra zenginler ile geri kalanlar arasındaki farkın giderek arttığını gösteriyor.

Süper milyarderler dönemi: Servet uçurumu giderek büyüyor! - 6

MEDYDA MİLYARDER ETKİLERİ

Süper milyarderler yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda medya ve siyaset alanında da önemli bir güce sahip. Musk, Twitter'ın (X) Bezos, Washington Post'un sahibi olarak medyada etki yaratıyor. Mark Zuckerberg ise Facebook, Instagram ve Threads ile milyarlarca insana erişim sağlıyor.

Süper milyarderler dönemi: Servet uçurumu giderek büyüyor! - 7

DÜNYANIN İLK TRİLYONERİ YAKIN MI?

Altrata uzmanları, mevcut trendin devam etmesi halinde önümüzdeki onlarca yıl içerisinde dünyanın ilk trilyonerini görebileceğimizi öngörüyor. Altrata Analitik Başkanı Maya Imberg, "Geçmişte böyle bir ihtimal yoktu, ancak şimdi her şey mümkün," diyor.

Süper milyarderlerin ortaya çıkışı, ekonomik ve sosyal düzenin geleceğine dair önemli soruları da beraberinde getiriyor. Peki, bu büyük servet birikimi dünyayı nasıl şekillendirecek?

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