Suriyelilerin dönüşü kira fiyatlarını nasıl etkiler?
Esad rejiminin devrilmesiyle Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerine göç eden Suriyelilerin ülkelerine dönmesi bekleniyor. Türkiye'de 3 milyon Suriyeli göçmenin yaklaşık 600 bin konutta yaşadığı tahmin ediliyor. Sektör yetkilileri, göçmenlerin dönüşünün kira fiyatları üzerinde olumlu etkileri olacağını öngörüyor.
Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhaliflerin, 27 Kasım'da başlayan yolcuğunun son durağı Şam oldu. 54 yıllık Esad hanedanlığı sona ererken, devrik lider Beşar Esad Rusya'ya sığındı.
Muhalifler, 13 yıldır süren savaş nedeniyle şehirlerin toza döndüğü ve ekonomiyi çökerten iç savaştan sonra ülkeyi yeniden inşa etme gibi devasa bir görevle karşı karşıya...