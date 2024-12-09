Suriyelilerin dönüşü kira fiyatlarını nasıl etkiler?

Esad rejiminin devrilmesiyle Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerine göç eden Suriyelilerin ülkelerine dönmesi bekleniyor. Türkiye'de 3 milyon Suriyeli göçmenin yaklaşık 600 bin konutta yaşadığı tahmin ediliyor. Sektör yetkilileri, göçmenlerin dönüşünün kira fiyatları üzerinde olumlu etkileri olacağını öngörüyor.

Suriyelilerin dönüşü kira fiyatlarını nasıl etkiler? - 1

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhaliflerin, 27 Kasım'da başlayan yolcuğunun son durağı Şam oldu. 54 yıllık Esad hanedanlığı sona ererken, devrik lider Beşar Esad Rusya'ya sığındı.

Muhalifler, 13 yıldır süren savaş nedeniyle şehirlerin toza döndüğü ve ekonomiyi çökerten iç savaştan sonra ülkeyi yeniden inşa etme gibi devasa bir görevle karşı karşıya...

NTVPARA HABERLERİ

Suriyelilerin dönüşü kira fiyatlarını nasıl etkiler? - 2

Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında geri dönmesinin Türkiye'de konut piyasası üzerinde etkileri merak ediliyor.

Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli göçmen bulunuyor. Türkiye genelinde göçmenlerin toplam 600 bin konutta yaşadığı, bunların yarısının da İstanbul'da olduğu tahmin ediliyor.

Suriyelilerin dönüşü kira fiyatlarını nasıl etkiler? - 3

Uzmanlar, Suriyelilerin geri dönüşünün özellikle kira fiyatlarına olumlu katkısı olacağını söylüyor.

Kiralık konut tarafında arz-talep dengesinin bozuk olması nedeniyle fiyatların arttığını belirten sektör yetkilileri, Suriyelilerin boşaltacağı evler ile birlikte kiralık konut arzının yükseleceğini ifade ediyor.

Suriyelilerin dönüşü kira fiyatlarını nasıl etkiler? - 4

Daha fazla evin boşa çıkması ile kira fiyatlarındaki dengelenmenin hızlanacağı belirtiliyor.

Ayrıca yüksek talep nedeniyle eli güçlenen ev sahiplerinin, kiralamalar için istediği ağır şartlardan vazgeçebilecekleri kaydediliyor.

Suriyelilerin dönüşü kira fiyatlarını nasıl etkiler? - 5

Suriyeli göçmenlerin belirli bölgelerde yoğunlaştığını belirten yetkililer, o bölgelerde fiyatların normalleşeceğine hatta kısmen düşebileceği dikkat çekiyor.

Yetkililer, geriye dönüşlerin kira fiyatları üzerindeki etkisinin belirli bir zaman alabileceğini söylüyor.

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