Suriyelilerin dönüşü kira fiyatlarını nasıl etkiler?

Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında geri dönmesinin Türkiye'de konut piyasası üzerinde etkileri merak ediliyor.



Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli göçmen bulunuyor. Türkiye genelinde göçmenlerin toplam 600 bin konutta yaşadığı, bunların yarısının da İstanbul'da olduğu tahmin ediliyor.