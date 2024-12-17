Suriye'nin kasasında son durum: 26 ton altın var, doları tükenme noktasında

YAĞMACILAR ANA KASAYA ULAŞAMADI

Bazı yağmacıların merkez bankasının bazı bölümlerine kısa süreliğine erişerek Suriye poundlarını çaldıklarını ancak ana kasaya giremedikleri belirtildi.



Suriyeli yetkililer, çalınan paraların bir kısmının geri alındığını bildirdi.

Bankanın ana kasasının bomba geçirmez olduğu ifade edilirken, her biri farklı bir kişide bulunan üç anahtar ve bir şifre kombinasyonu gerektiği kaydedildi.