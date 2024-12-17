Suriye'nin kasasında son durum: 26 ton altın var, doları tükenme noktasında
Suriye'de 24 yıllık Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bir hafta geçti. Ülkede tahrip olan birçok kurumun normale dönüşü için çalışmalar sürerken, Merkez Bankası yeniden açıldı. Yeni hükümetin ülkenin varlıklarına yönelik incelemeleri devam etti. Merkez Bankası'nın kasasında 26 ton altın rezervi olduğu ortaya çıktı. Döviz rezervlerinin ise 200 milyon dolar ile tükenme noktasına geldiği belirtildi. Bankaya yağmacıların saldırdığı ancak ana kasaya ulaşamadığı kaydedildi.
Suriye Merkez Bankası'nın kasasında yaklaşık 26 ton altın rezervi tutulduğu ortaya çıktı.
Ülkede döviz rezervlerinin ise yalnızca 200 milyon dolar olduğu tespit edildi.