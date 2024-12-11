Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu

Tahminler, çatışmalardan kaynaklanan altyapı hasarının 118 milyar dolara yakın olduğunu gösteriyor.



Dünya Bankası raporuna göre ise petrol dışı ekonomi, altyapıların tahrip olması, yakıt ve elektriğe erişimin azalması, düşük iş güveni ve ticaretin aksaması nedeniyle yüzde 52 oranında küçüldü.