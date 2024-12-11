Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu
Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi ve Esad rejiminin sona ermesinin ardından gözler Suriye'nin yeniden inşası senaryolarına çevrildi. Savaş nedeniyle altyapı, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin büyük darbe aldığı ülkede, toparlanmanın en az 10 yılı bulması bekleniyor. Gereken bütçe de en az 400 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşası için gereken bütçe yüz milyarlarca doları bulabilir.
Esad rejiminin sona ermesinin ardından gözler Suriye'nin yeniden toparlanması senaryolarına çevrildi.