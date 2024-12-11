Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu

Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi ve Esad rejiminin sona ermesinin ardından gözler Suriye'nin yeniden inşası senaryolarına çevrildi. Savaş nedeniyle altyapı, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin büyük darbe aldığı ülkede, toparlanmanın en az 10 yılı bulması bekleniyor. Gereken bütçe de en az 400 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu - 1

Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşası için gereken bütçe yüz milyarlarca doları bulabilir.

Esad rejiminin sona ermesinin ardından gözler Suriye'nin yeniden toparlanması senaryolarına çevrildi.

NTVPARA HABERLERİ

Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu - 2

Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için gereken bütçe 400 milyar doları aşabilir.

Vision of Humanity'nin verilerine göre iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, son çatışmalar hariç, ülkedeki konutların yüzde 17,5'i yıkıldı.

Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu - 3

Tahminler, çatışmalardan kaynaklanan altyapı hasarının 118 milyar dolara yakın olduğunu gösteriyor.

Dünya Bankası raporuna göre ise petrol dışı ekonomi, altyapıların tahrip olması, yakıt ve elektriğe erişimin azalması, düşük iş güveni ve ticaretin aksaması nedeniyle yüzde 52 oranında küçüldü.

Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu - 4

Tarım ve kamu sektörünün ise reel olarak yüzde 40'tan fazla küçüldüğü tahmin ediliyor.

Dünya Bankası'na göre 2021'de Suriye’nin milli geliri, 2010 yılına kıyasla yüzde 54 azalmış durumda.

Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu - 5
Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu - 6

Ve nüfusun yüzde 69'u yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Suriye ekonomisinin toparlanabilmek için en az 10 yıla ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu - 7

Özellikle Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri, Çin, Türkiye ve uluslararası finans kuruluşlarının desteği önemli...

Ancak bu desteğin ne ölçüde sağlanabileceği siyasi gelişmelere bağlı olacak.

Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu - 8
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