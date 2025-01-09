Tağşiş listesi yenilendi, Bakanlık 31 firmayı açıkladı! Listede lüks otel de var!

Denetimlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Et ve Süt Kurumu'nun taklit eden iki şubede hile yapıldığı da ortaya çıktı. Adana'nın Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde bulunan Et Balık isimli şubelerde kıymada kanatlı eti tespit edildi.



Kayseri'de faaliyet gösteren Ada Izgara ile Köfteci Talih Usta'nın köftelerinde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.



Kahramanmaraş'ta üretim yapan Safir Baklava'nın ürünlerinde de yer fıstığı tespit edildi.