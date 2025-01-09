Tağşiş listesi yenilendi, Bakanlık 31 firmayı açıkladı! Listede lüks otel de var!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 31 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde köfte ve kıymada kanatlı et, baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta ve zeytinyağında bitkisel yağ tespit edildi. Listede Antalya'da faaliyet gösteren bir otel de dikkat çekti. Otelde hazırlanan Adana kebabında kanatlı et tespi edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...

Tağşiş listesi yenilendi, Bakanlık 31 firmayı açıkladı! Listede lüks otel de var! - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Listedeki lüks otel dikkat çekti. Otelin Adana kebabında kanatlı et tespit edildi. 

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Tağşiş listesi yenilendi, Bakanlık 31 firmayı açıkladı! Listede lüks otel de var! - 2

Yapılan denetimlerle taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 31 artışla 880'e yükseldi.

Tağşiş listesi yenilendi, Bakanlık 31 firmayı açıkladı! Listede lüks otel de var! - 3

Listede Antalya'da faaliyet gösteren bir otel de tağşiş listesinde yer aldı. Yapılan denetimlerde İmperial Sunland Otel'in Adana kebabında kanatlı eti tespit edildi.

Tağşiş listesi yenilendi, Bakanlık 31 firmayı açıkladı! Listede lüks otel de var! - 4

Denetimlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Et ve Süt Kurumu'nun taklit eden iki şubede hile yapıldığı da ortaya çıktı. Adana'nın Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde bulunan Et Balık isimli şubelerde kıymada kanatlı eti tespit edildi.

Kayseri'de faaliyet gösteren Ada Izgara ile Köfteci Talih Usta'nın köftelerinde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Kahramanmaraş'ta üretim yapan Safir Baklava'nın ürünlerinde de yer fıstığı tespit edildi.

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