Tağşiş listesi yenilendi, Bakanlık 31 firmayı açıkladı! Listede lüks otel de var!
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 31 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde köfte ve kıymada kanatlı et, baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta ve zeytinyağında bitkisel yağ tespit edildi. Listede Antalya'da faaliyet gösteren bir otel de dikkat çekti. Otelde hazırlanan Adana kebabında kanatlı et tespi edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Listedeki lüks otel dikkat çekti. Otelin Adana kebabında kanatlı et tespit edildi.