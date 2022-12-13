Tahıl fiyatlarındaki artış 2023'te de devam edecek mi?

ABD, ARJANTİN, BREZİLYA GİBİ BÜYÜK ÜRETİCİLER ETKİLENİYOR

Tarım analisti Naomi Blohm, mısır ve soya fasulyesi için grafik göstergelerin yukarı yönlü fiyat kırılmalarına işaret ettiği uyarısı yapıyor.



Soya fasulyesinde kısa vadede potansiyel 2.50 dolarlık, mısırda 1.00 dolarlık kırılma geldiğini söylüyor. JPMorgan Research tarımsal emtia stratejisti Tracey Allen, mısırla ilgili bir araştırma makalesinde "Hava durumu burada ve şu anda çok önemli bir faktör" diyor.

Allen, “Dünya pazarına ihraç edilebilir tarım ürünleri tedarikimizin kritik derecede kısıtlı olduğu bir zamanda, mahsul koşullarında bir miktar bozulma, toprak nemi eksikliklerinin oluşmasını ve önemli tahıl ve yağlı tohum mahsullerinin verim potansiyelinde gerileme bekliyoruz” ifadelerini kullanıyor.