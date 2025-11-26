Takip ediliyor ya da ajan olabilirsiniz. Cihazlar 1 liradan küçük, bulunması çok zor
26.11.2025 09:12
Burak Taşçı
Herkes birbirinin casusu olabilir. Kaybolan cihazların bulunması için ortaya çıkarılan akıllı takip cihazları tüm dünyadaki insanları birbirinden habersiz olarak takip etmesine olanak sağlıyor. Kötü amaçlı kullanımlar ise büyük ihlal ve hırsızlıklara yol açabiliyor
Akıllı takip cihazlarıyla istenen kişi ya da eşyalar dünyadaki diğer tüm kişiler sayesinde takip edilebiliyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dedektiflerin yerini madeni paralardan daha küçük teknolojik, uzun ömürlü cihazlar aldı.
Mini boyutlardaki akıllı takip cihazları farkında olmadan milyarlarca insan üzerinden cihazın sahibine sinyal gönderiyor. Başka bir deyişle herkes birbirinin dedektifi oldu.
Akıllı telefonlardaki "Telefonumu bul" uygulamasının açık olması sayesinde telefonu olan herkes cihazdan sinyal alıp küresel çapta nokta atışı yer bildirimi gerçekleştiriyor.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Satın alınan akıllı takip cihazları takip edilmesi gereken eşyaya ya da kişinin hep yanında bulunduracağı çanta, cüzdana yerleştiriliyor. Boyutları yaklaşık 1 lira kadar olan cihazları saklamak da çok kolay oluyor. Cihazın sahibi tarafından akıllı telefona ilgili uygulama indirildiğinde cihazın yerleştirildiği eşya ya da kişi dünyanın neresinde olursa olsun takip edilebiliyor.
Takip işlemi ise farkında olmayan diğer tüm insanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu da şöyle yapılıyor: Akıllı takip cihazı bluetooth sinyali yayıyor ve diğer tüm akıllı telefonu olan kişilerin "Telefonumu bul" uygulaması açıksa bu cihazlar vasıtasıyla sinyal gönderiyor. Bu sinyal de "Telefonumu bul" uygulamasıyla eşleştiği için akıllı takip cihazı nerede olursa olsun sinyal göndermiş oluyor. Sinyal alıp-vermede tek kıstas, akıllı takip cihazının "Telefonumu bul" özelliği açık olan kişilerin 5 metre mesafe yakınında olması. 5 metre yakınından geçildiği takdirde, isterse dünyanın öteki ucunda olsun, akıllı takip cihazını yerleştiren kişiye anlık konum bilgisi geliyor.
AKILLI TAKİP CİHAZLARI NE KADAR?
Akıllı takip cihazları 250 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu cihazlar özelliklerine göre fiyatları yükseliyor ve yaklaşık 2 bin liraya kadar çıkıyor.
NERELERDE KULLANILIYOR
Kötü niyetli kullanımlar dışında şahsi olarak motorlu kara taşıtlarına, anahtarlıklara, cüzdan ve çantalara konulabiliyor.
KÖTÜ NİYETLİ KULLANIMLAR NELER OLABİLİR?
Kötü niyetli olarak kişinin izni olmadan takip yapılması, satılan araçların anahtarlarının önceden çoğaltılması ve konum takibi yapılarak yaptırılan anahtar vasıtasıyla çalınması gibi işlemler yapılabiliyor.
SESLİ UYARI DA VERİYOR
Kaybolan eşyaların hızlıca bulunması için cihaz üstündeki mini hoparlör vasıtasıyla sahibi tarafından istenirse ses çıkıyor ve görünmese de sesle yerini tespit edebiliyorsunuz.
KAYIP MODU VAR
Kayıp modu devreye alındığında cihaz kaybolduğunda bulan kişi eğer akıllı takip cihazıyla bağlantı kurabilirse cihazın ya da eşyanın sahibinin bilgilerini gösterebiliyor.
MESAFE LİMİTİ EKLENEBİLİYOR
Cihazla aranızdaki mesafenin açılması halinde akıllı telefona cihazdan uzaklaşıldığına dair uyarı geliyor.
BASİT PİLLE ÇALIŞIYOR
Piyasada CR2032 adı verilen 10 kuruş büyüklüğündeki yuvarlak yassı pille çalışan akıllı takip cihazlarının bir yıla kadar pil ömrü olduğu iddia edilse de kullanım şekline göre 1 aya kadar yetebiliyor. Seyrek kullanımlarda pil ömrü uzun olabiliyor. Cihazın pili bittiğinde yenisiyle değiştirilirse çalışmaya devam ediyor.
SIM KARTA GEREK YOK
Eski sistem cihazlar gibi SIM Kart kullanılarak takip etmenin dışında bir teknoloji olduğu için dünyanın her yerinden sinyal alınıp tespit gerçekleşebiliyor.
CİHAZIN SAHİBİNİN KİM OLDUĞU TESPİT EDİLEMİYOR
Cihazın sahibinin kim olduğunu "kayıp modu" aktifleştirilmediyse tespit etmek mümkün olmuyor. Diğer SIM Kartlı takip cihazlarında SIM Kart yer aldığı için kartın sahibi üzerinden takibi yaptıran tespit edilebiliyor.
ŞÜPHELENDİĞİNİZDE CİHAZI NASIL BULUNURSUNUZ?
Takip edildiğinizden ya da aracınıza akıllı takip cihazı konulduğundan şüpheleniyorsanız kalabalığın olmadığı, etrafınızda 200 metreye kadar kimsenin bulunmadığından emin olduğunuz ortamda akıllı telefonunuzdan bluetooth'u açarak cihaz taraması yaparak akıllı takip cihazıyla takip edilip edilmediğinizi anlayabilirsiniz. Eğer kimsenin olmadığına emin olduğunuz ortamda bluetooth listenizde sinyal veren cihaz çıkarsa şüphelendiğiniz gizli yerleri kontrol etmenizde yarar olacaktır.
NERELERDE ÇALIŞMAZ?
Cihazın etrafında akıllı telefon ve "Telefonumu bul" özelliği açık olmayan kişiler varsa cihaz sinyal gönderemiyor. Cihaz insanlardan çok uzakta kırsal boş bir alandaysa yanından kimse geçmeyeceği için sinyal alamayıp konum tespiti yapamıyor.
HABERİNİZ OLMASA DA ARACI OLMUŞ OLUYORSUNUZ
Eğer telefonunuzda "Telefonumu bul" özelliği açıksa kötü niyetli kişilerin aracısı olarak faaliyet göstermiş olabilirsiniz. Siz farkında olmadan takip edilen kişinin yerini takip eden kişinin akıllı telefonunda görünmesini sağlayabilirsiniz.