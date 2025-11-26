Takip ediliyor ya da ajan olabilirsiniz. Cihazlar 1 liradan küçük, bulunması çok zor

Satın alınan akıllı takip cihazları takip edilmesi gereken eşyaya ya da kişinin hep yanında bulunduracağı çanta, cüzdana yerleştiriliyor. Boyutları yaklaşık 1 lira kadar olan cihazları saklamak da çok kolay oluyor. Cihazın sahibi tarafından akıllı telefona ilgili uygulama indirildiğinde cihazın yerleştirildiği eşya ya da kişi dünyanın neresinde olursa olsun takip edilebiliyor.

Takip işlemi ise farkında olmayan diğer tüm insanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu da şöyle yapılıyor: Akıllı takip cihazı bluetooth sinyali yayıyor ve diğer tüm akıllı telefonu olan kişilerin "Telefonumu bul" uygulaması açıksa bu cihazlar vasıtasıyla sinyal gönderiyor. Bu sinyal de "Telefonumu bul" uygulamasıyla eşleştiği için akıllı takip cihazı nerede olursa olsun sinyal göndermiş oluyor. Sinyal alıp-vermede tek kıstas, akıllı takip cihazının "Telefonumu bul" özelliği açık olan kişilerin 5 metre mesafe yakınında olması. 5 metre yakınından geçildiği takdirde, isterse dünyanın öteki ucunda olsun, akıllı takip cihazını yerleştiren kişiye anlık konum bilgisi geliyor.