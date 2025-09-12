Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Sucuktan dil çıktı!
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Yapılan son testlerde peynir, bal, sucuk gibi ürünlerde halk sağlığını tehdit eden hileler yapıldığı belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları açıklamaya devam ediyor.
Bakanlığın açıkladığı listede Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ile Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.
Bu markaların ilan edildiği liste bir kez daha güncellendi.