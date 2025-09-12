Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Sucuktan dil çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Yapılan son testlerde peynir, bal, sucuk gibi ürünlerde halk sağlığını tehdit eden hileler yapıldığı belirlendi.

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Sucuktan dil çıktı! - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları açıklamaya devam ediyor.

Bakanlığın açıkladığı listede Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ile Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Bu markaların ilan edildiği liste bir kez daha güncellendi.

NTVPARA HABERLERİ

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Sucuktan dil çıktı! - 2

DANA SUCUKTAN DİL ÇIKTI

Bakanlık listesinde bu kez peynir, bal, baharat ve sucuk gibi ürünler yer aldı.

Yapılan son testlerde, bazı markaların "dana sucuk" ibaresiyle sattığı sucuklarda sakatat olduğu belirlendi.

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Sucuktan dil çıktı! - 3

PEYNİRDE NİŞASTA, BAHARATTA YASAKLI BOYA

Listede dikkat çeken bir diğer nokta ise bir peynir ürünü oldu. Buna göre söz konusu peynirde süt yerine nişasta kullanıldığı tespiti yapıldı.

Bir baharat markasında ise yasaklanmış boya maddeleri olduğu belirlendi.

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Sucuktan dil çıktı! - 4

Bakanlığın yayımladığı son liste şu şekilde...

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Sucuktan dil çıktı! - 5

Bakanlığın yayımladığı son liste şu şekilde...

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Sucuktan dil çıktı! - 6

Bakanlığın yayımladığı son liste şu şekilde...

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Sucuktan dil çıktı! - 7

Bakanlığın yayımladığı son liste şu şekilde...

DAHA FAZLA GÖSTER