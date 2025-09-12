Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Sucuktan dil çıktı!

PEYNİRDE NİŞASTA, BAHARATTA YASAKLI BOYA

Listede dikkat çeken bir diğer nokta ise bir peynir ürünü oldu. Buna göre söz konusu peynirde süt yerine nişasta kullanıldığı tespiti yapıldı.

Bir baharat markasında ise yasaklanmış boya maddeleri olduğu belirlendi.