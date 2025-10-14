Taksi plakasında vergi oyunu... Galericiler açıkça SMS atıyor
Taksi plakası satışlarında yüzde 3 oranındaki noter harcının düşük çıkması için 9 milyon liralık plakalar 4 milyon lira üzerinden gösterileceğine dair SMS'ler atılmaya başlandı.
Ticari taksi plakası fiyatları altın, dolar, mevduat faizi gibi yatırım araçlarının çok gerisinde kaldı. Son 3 yıldır yaklaşık 6 milyon lira seviyelerinde seyreden taksi plakası son aylarda 9 milyon liraya kadar yükseldi. 3 yıl önce yani 14 Ekim 2022 tarihinde altının gramı 1000 liraydı. Bugün ise serbest piyasada 5700 lira seviyelerinden satılıyor. Başka bir deyişle 3 yıl önce plakaya yaklaşık 6 milyon verip alan bir kişi altın alsaydı 6 kilo altın almış olacaktı ve bugünün parasıyla 34.2 milyon lirası olacaktı. Taksi plakası ise sadece 9 milyon lira seviyesinde ve kiralaması yasal olmasa da 50 bin lira civarında kiraya veriliyor.