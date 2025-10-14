Taksi plakasında vergi oyunu... Galericiler açıkça SMS atıyor

SMS'LE AÇIKÇA PLAKA DEĞERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLECEĞİ BELİRTİLİYOR



4 milyon lira üzerinden noter satışı gösterilip satılırsa ortaya çıkacak harç 120 bin lira olurken, 9 milyon 295 bin lira üzerinden gösterilip satış yapılırsa harç 278 bin 850 lira oluyor. Başka bir deyişle 158 bin liralık noter satış harcı yasa dışı olarak ödenmemiş oluyor ve para elden satıcıya teslim ediliyor. Taksi plakası pazarlaması yapan galericiler de SMS ile bu durumu duyuruyor.



Galeri işletmesi "Noter: 4 milyon TL'den. Noter satışı, oda, sicil, vergi dairesi kaydı, muamele ve trafik tescili kayıtları her şey dahil kirada 9 milyon 95 bin lira, hazırda 9 milyon 295 bin lira." SMS'ini attı.