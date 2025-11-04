Taksici olmak isteyen 15 bin lira verecek. Eski araçların taksi olması isteniyor

İstanbul'daki taksi plakası sahipleri araçlarını değiştirmek istemiyor. 10 yaşına kadar kullanma talebi UKOME toplantısına getirilecek. Ayrıca taksici olmak isteyenlerin 15 bin lira ödeyip kursa katılması zorunlu oldu.

İstanbul'da bulunan ticari taksilere ilişkin bir dizi değişiklik yapılması isteniyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME'sinden eski araçların kullanıma girmesi, düşük segment araçların hizmete alınması, 10 yaşına kadar araçların kullanılmasını talep etti.

Mevcut ekonomik koşullar, araç teminindeki zorluklar, finansman maliyetleri nedeniyle eski, düşük segment araçların trafikte kalması taksiciler tarafından isteniyor.

TAKSİCİLER NELER İSTİYOR?

Yüzde 50'nin altında yerlilik oranına sahip araçlar için ilk alım yaşının 0-2, kullanım süresinin 8 yaş, yüzde 50'den fazla yerlilik oranına sahip araçlar için ise ilk alım yaşının 0-5, kullanım süresinin 10 yaş olarak revize edilmesi ve B segment araçların da taksilerde kullanılabilmesi talep edildi.

TAKSİCİ RAHATLAYACAK, MÜŞTERİ ESKİ ARACA BİNECEK

Taksiciler eski araçları kullanmaya devam etmek isterken müşterilere kaliteli hizmet sunulması gerçeğini göz ardı ediyor. 5-6 yaşındaki ticari taksilerin 1 milyon kilometrelere ulaştığı İstanbul'da 10 yaşındaki araçların 2-3 milyon kilometre yapacak olması da bir gerçek olarak öne çıkıyor. Taksiciler 10 yaşında, 2-3 milyon kilometredeki araçlarla hizmet verme taleplerinin UKOME tarafından ne kadar dikkate alınacağı da merak ediliyor.

TAHKUK SİSTEMİYLE İNCELENİYORLARDI

Ticari taksiler İBB tarafından kurulan TAHKUK sistemiyle 6 yaşından gün almış taksilere şartlı olarak ruhsat veriyordu. Araçların kozmetik görüntüsü, temizliği gibi şartlar sağlandıktan sonra ruhsatlar yenileniyordu, aksi halde ruhsatlar askıya alınıyordu. Ancak ekonomik ömrünü tamamlamış 2-3 milyon kilometreye gelmiş eski araçların 24 saat trafikte olması riskleri de beraberinde getiriyor.

GERÇEK USULDE VERGİYE GEÇECEKLER

Yılbaşında devreye girecek olan vergi düzenlemesiyle birlikte taksici esnafı tedirgin oldu. Basit usulden gerçek usule geçecek olan ticari taksiler vergi yükü altında kontak açamaz hale gelebilir.

Taksilere ödeme kaydedici cihazın da konulması şartı nedeniyle taksimetrede yazan tutar yolculuğun bittiği anda yazarkasadan otomatik olarak fiş verecek ve bu tutar da vergiye direkt yansıyacak.

TAKSİCİ OLMAK İSTEYEN 5 GÜN EĞİTİM ALACAK VE 15 BİN LİRA KATILIM BEDELİ VERECEK

Nitelikli toplu ulaşım şoförlüğü sisteminin oluşturulması ve şoförlere mesleki bir kimlik kazandırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’ne ilk kez başvuru yapan şoför adaylarının dünya örneklerinde olduğu gibi eğitim almaları gerekliliği ortaya çıkmıştı.

30.05.2024 tarih ve 2024/4-12 sayılı UKOME Kararı ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almak isteyen kişilere 5 günlük zorunlu eğitim sonrası diğer şartları (Yaş şartı, Sürücü Belgesi, Adli Sicil Kaydı, Sağlık Raporu vb.) sağlamaları durumunda belge düzenlenmesi karar altına alınmıştı. 15.05.2025 tarih ve 568 sayılı İBB Meclis Kararı ile Şoför Eğitim İlk Katılım Bedeli 15 bin TL olarak belirlenmişti.

17.07.2025 tarih ve 858 sayılı İBB Meclis Kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26'ncı Maddesi uyarınca; 30.05.2024 tarih ve 2024/4-12 sayılı UKOME Kararı ile belirlenen Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almak isteyen kişilere 5 günlük zorunlu eğitim vb. eğitimlerin verilmesi hizmeti İBB iştiraklerinden UGETAM A.Ş.’ye devredildi.

Bu doğrultuda 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü elektronik ruhsat sistemi E-Tuhim üzerinden yapılacak ilk kez Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi başvurularında söz konusu UKOME ve İBB Meclis Kararları gereği eğitim zorunluluğu aranacak.

