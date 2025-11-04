Taksici olmak isteyen 15 bin lira verecek. Eski araçların taksi olması isteniyor
İstanbul'daki taksi plakası sahipleri araçlarını değiştirmek istemiyor. 10 yaşına kadar kullanma talebi UKOME toplantısına getirilecek. Ayrıca taksici olmak isteyenlerin 15 bin lira ödeyip kursa katılması zorunlu oldu.
İstanbul'da bulunan ticari taksilere ilişkin bir dizi değişiklik yapılması isteniyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME'sinden eski araçların kullanıma girmesi, düşük segment araçların hizmete alınması, 10 yaşına kadar araçların kullanılmasını talep etti.
Mevcut ekonomik koşullar, araç teminindeki zorluklar, finansman maliyetleri nedeniyle eski, düşük segment araçların trafikte kalması taksiciler tarafından isteniyor.