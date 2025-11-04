Taksici olmak isteyen 15 bin lira verecek. Eski araçların taksi olması isteniyor

TAKSİCİ RAHATLAYACAK, MÜŞTERİ ESKİ ARACA BİNECEK

Taksiciler eski araçları kullanmaya devam etmek isterken müşterilere kaliteli hizmet sunulması gerçeğini göz ardı ediyor. 5-6 yaşındaki ticari taksilerin 1 milyon kilometrelere ulaştığı İstanbul'da 10 yaşındaki araçların 2-3 milyon kilometre yapacak olması da bir gerçek olarak öne çıkıyor. Taksiciler 10 yaşında, 2-3 milyon kilometredeki araçlarla hizmet verme taleplerinin UKOME tarafından ne kadar dikkate alınacağı da merak ediliyor.