Taksilerde yeni dönem | Taksici esnafı karara tepkili: "Kontak kapatılması anlamına geliyor"
25.04.2026 08:49
NTV - Haber Merkezi
Taksilere 1 Eylül'den itibaren fiş kesen taksimetreler konulacak. Böylelikle taksicilerden kazançlarının yüzde 20'si kadar KDV alınacak. Ciddi gelir kaybı yaşayacaklarını söyleyen taksiciler, oranın yeniden ele alınmasını ya da taksi ücretlerinde güncelleme istiyor. Haber: Rojbin Hayrullahoğlu
Taksilerde 1 Eylül itibarıyla yeni dönem başlıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, taksi sektöründeki vergi takibini dijitalleştirerek araçlara "Taksi Mali Cihazı" sistemini entegre etme kararını aldı.
Her yolculukta fiş kesmek zorunda olacak taksicilerin kazançları kuruşu kuruşuna bilinecek. Yolculuk başına yüzde 20 KDV yansıtılacak.
TAKSİCİLER TEPKİLİ
Taksiciler ise oranın yeniden gözden geçirilmesini isterken karara tepki gösterdi.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, bu yeni sistemin herkesi zora sokacağını dile getirdi.
"TAKSİ ESNAFININ KONTAK KAPATMASI ANLAMINA GELİYOR"
"Yüzde 20 KDV ve yüzde 35 gelir vergisiyle taksi esnafının kontak kapatması anlamına geliyor." ifadelerini kullanan Dalcı, "Yüzde 20 KDV'ye geçtiğimiz zaman bu vergi oranının tarifeye yansıtılması lazım. Vatandaşa ek yük gelmemesi lazım ama bunu taksi esnafı da tolere edebilecek seviyede değil." dedi.
Son olarak Dalcı, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan talebimiz; vergi verelim ama daha hakkaniyetli rakam olması lazım. Dolaylı olarak zaten çok ciddi vergiler dönüyoruz. Bize tek bir vergi söylesin iki taksitle ödeyelim, isteğimiz bu." ifadelerini kullandı.
TAKSİCİLERİN KAZANCININ YARISI VERGİYE GİDEBİLİR
Taksiciler yüzde 20 Katma Değer Vergisi'ne, kazanca göre değişen ve yüzde 40'a varan gelir vergisi, gelir geçici vergisi, stopaj gibi vergilere tabi olacaklar. Böylece bu zamana kadar temsili olarak küçük miktarlarda ödedikleri vergiler yerine gelirlerinin yüzde 40-50'sini vergi olarak ödeyecekler.