Tamamı yerli üretim: İlk çok maksatlı tapa TSK envanterine girmeye hazır
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen MOD184 adlı çok maksatlı tapa, Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığını sonlandırıyor. Farklı patlama modlarına sahip yerli üretim tapa, tüm modern topçu sistemlerinde kullanılabiliyor.
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen MOD184 çok maksatlı tapa sistemini kalifiye ederek envantere girmeye hazır hale getirdi.
Böylece Türkiye, kalifikasyonu tamamlanmış yerli üretim ilk çok maksatlı tapa sistemine sahip oldu.