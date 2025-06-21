Tamamı yerli üretim: İlk çok maksatlı tapa TSK envanterine girmeye hazır

YOL HARİTASI TAMAMLANDI

MOD184’ün geliştirme sürecinde görev alan mühendis Samet Aydın, yerli tapa teknolojisi için yıllar önce bir yol haritası belirlendiğini ifade etti. Bu kapsamda önce MOD92 (mekanik çarpma ve gecikmeli tapa), ardından MOD124 ve MOD134 (elektronik zaman tapaları), daha sonra ise MOD135 (yaklaşmalı tapa) geliştirildi.