Tamamı yerli üretim: İlk çok maksatlı tapa TSK envanterine girmeye hazır

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen MOD184 adlı çok maksatlı tapa, Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığını sonlandırıyor. Farklı patlama modlarına sahip yerli üretim tapa, tüm modern topçu sistemlerinde kullanılabiliyor.

Tamamı yerli üretim: İlk çok maksatlı tapa TSK envanterine girmeye hazır - 1

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen MOD184 çok maksatlı tapa sistemini kalifiye ederek envantere girmeye hazır hale getirdi.

Böylece Türkiye, kalifikasyonu tamamlanmış yerli üretim ilk çok maksatlı tapa sistemine sahip oldu.

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Tamamı yerli üretim: İlk çok maksatlı tapa TSK envanterine girmeye hazır - 2

4 FARKLI İŞLEV BİR ARADA

MOD184, 105 ile 203 milimetre arasındaki topçu mühimmatlarında kullanılabiliyor. Mühimmatın hedefe çarptığı anda, nüfuz ettikten sonra, belirli bir süre geçtikten sonra veya hedefe belli bir mesafe yaklaşıldığında patlamasını sağlayan dört farklı işlevi aynı sistemde bir araya getiriyor.

Tamamı yerli üretim: İlk çok maksatlı tapa TSK envanterine girmeye hazır - 3

TÜM OBÜSLERLE TAM UYUMLU

Elektronik harbe karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çeken MOD184, otomatik yükleme sistemlerine sahip modern obüslerle tam uyumlu çalışabiliyor.

Tapa, sınırsız sayıda programlama ve okuma olanağı sunarken, içindeki batarya durumu da kontrol edilebiliyor. Ayar cihazı kullanılmadığında gecikmeli modla devreye girerek elektronik yönlendirmelere karşı koruma sağlıyor.

Tamamı yerli üretim: İlk çok maksatlı tapa TSK envanterine girmeye hazır - 4

TÜM BİLEŞENLER YERLİ ÜRETİM

MKE Mühimmat Fabrikası Müdürü İhsan Çağatay Öncel, 25-203 milimetre aralığında çeşitli türde mühimmat üretimi yaptıklarını belirterek, “Bir mühimmatın en uç kısmından tapasına kadar tüm üretimini tek çatı altında gerçekleştirebilen dünyadaki nadir kuruluşlardan biriyiz” dedi.

Mühimmatın sevk sisteminden (barut), gövdesine, patlayıcı dolumundan tapasına kadar tüm parçaların Türkiye’de üretildiğini vurgulayan Öncel, AR-GE çalışmalarının da kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Tamamı yerli üretim: İlk çok maksatlı tapa TSK envanterine girmeye hazır - 5

YOL HARİTASI TAMAMLANDI

MOD184’ün geliştirme sürecinde görev alan mühendis Samet Aydın, yerli tapa teknolojisi için yıllar önce bir yol haritası belirlendiğini ifade etti. Bu kapsamda önce MOD92 (mekanik çarpma ve gecikmeli tapa), ardından MOD124 ve MOD134 (elektronik zaman tapaları), daha sonra ise MOD135 (yaklaşmalı tapa) geliştirildi.

Tamamı yerli üretim: İlk çok maksatlı tapa TSK envanterine girmeye hazır - 6

Tüm bu sistemlerin bir araya getirildiği MOD184’ün ise çarpma, gecikme, zamanlama ve yaklaşma fonksiyonlarını aynı anda sunabildiğini belirten Aydın, bu gelişmenin Türk savunma sanayiinde önemli bir eşik olduğunu söyledi.

Tamamı yerli üretim: İlk çok maksatlı tapa TSK envanterine girmeye hazır - 7

Aydın, “MOD184 sayesinde mühimmat, hedefe ulaştığında ya da belirlenen koşullarda patlayarak görevini yerine getiriyor. Tek bir tapa ile tüm bu işlevleri gerçekleştirebilmek büyük bir teknolojik kazanım” dedi.

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