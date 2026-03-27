Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "209 bin avukatımız var. Yargısal süreçlerde savunma makamı, avukatlarımız çok önemli. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek." dedi.