Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
27.03.2026 10:05
Tapudaki 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek.
Türkiye'de tapu işlemlerinde önemli değişikliklerin yapılması bekleniyor. 12'nci Yargı Paketi kapsamında yapılacak düzenlemelerle birlikte konut, iş yeri, arsa gibi gayrimenkul alım ve satımlarında avukat zorunluluğu getiriliyor.
TAPU İŞLEMLERİNDE AVUKAT ZORUNLULUĞU
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "209 bin avukatımız var. Yargısal süreçlerde savunma makamı, avukatlarımız çok önemli. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek." dedi.
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE 8 BİN LİRA ÜCRET ALIYORLAR
Avukatlar aracılığıyla yapılan kira sözleşmelerinde avukatlar ücret olarak 8 bin lira alıyor. Barolar yeni düzenlemeyle birlikte 30 milyon lira ve üstü gayrimenkul alım-satımlarındaki avukat zorunluluğu için yeni tarife belirlemesi ve bu tarife tutarının avukatlara ödenmesini talep edecek.
KREDİLİ İŞLEMLERDE DE AVUKAT GELİYOR
Kredili konut, arsa, iş yeri satışı işlemlerinde bankanın yetkili kıldığı avukat satış esnasında ipotek işlemlerini gerçekleştirmek üzere tapuda hazır bulunuyor.