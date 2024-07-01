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Tarih belli oldu: 2024 kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanacak?

Memur zammı ile birlikte emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanlar alacağı ücrette de artış yaşanacak. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihte belli olacak. Peki, 2024 kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanacak?

Tarih belli oldu: 2024 kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanacak? - 1

Ocak-Haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı. Enflasyon beklentilerine göre hesaplanan zam oranı dikkate alındığında kıdem tazminatı tavan ücreti 42 bin 193 liraya yükselebilir.

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Tarih belli oldu: 2024 kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanacak? - 2

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak.

Kıdem tazminatı tavanı, 3 Temmuz'da memur ve emeklilerin zam oranıyla netleşecek.

Zam oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişecek.

Tarih belli oldu: 2024 kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanacak? - 3

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?


Kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile belirleniyor.

Bu rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.

Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak.

Tarih belli oldu: 2024 kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanacak? - 4

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?


Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücreti esas alınıyor.

İşçiye, iş yerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık (30 gün) brüt ücreti tutarında ödeme yapılıyor, bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

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