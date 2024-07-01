Tarih belli oldu: 2024 kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanacak?
Memur zammı ile birlikte emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanlar alacağı ücrette de artış yaşanacak. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihte belli olacak. Peki, 2024 kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanacak?
Ocak-Haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı. Enflasyon beklentilerine göre hesaplanan zam oranı dikkate alındığında kıdem tazminatı tavan ücreti 42 bin 193 liraya yükselebilir.