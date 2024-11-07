Tarih belli oldu: Turistik Doğu Ekspresi turları başlıyor! Bilet fiyatları ne kadar?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Ankara-Kars seferlerinde yoğun talep nedeniyle, Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenler de sefere konulacak. Bilet satışları 8 Kasım'dan itibaren başlıyor, fiyatlar ise kişi başı 5.250 TL'den başlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 23 Aralık’ta başlayacağını duyurdu.
Bakan Uraloğlu, turistik Doğu Ekspresi bilet satışlarının, yetkili seyahat acentelerince, paket tur satışı olarak başlatıldığına işaret ederek, "Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları da yarın başlıyor." değerlendirmesini yaptı.