Tarihi hamam kültürü ekonomiye can veriyor

Hamam şifadır anlayışıyla özellikle kış aylarında yoğun bir şekilde tercih edilen hamamlara yalnızca Türkler gitmiyor. İstanbul Hamam, Sıhhi Banyo, Kaplıca, Sauna ve Masaj Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tahsin Kalyon, İstanbul’a gelen turistlerin "hamam şifadır" kültüründen dolayı hamamları merak ettiğini belirterek, "Hamamdaki keseyi, masajı, Osmanlı’dan kalan kültürümüzün vermiş olduğu göbek taşındaki keseyi merak edip yaptırıyorlar. Bu da hem ülkemize hem şehrimize önemli bir gelir kaynağı oluşmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Hamamları tercih eden özellikle Yunanistan, Hollanda, Çin ve Almanya’dan gelen turistler yoğunlukta. Özellikle Çinli turistlerin yıkanma kültürü, göbek taşı ve köpüklü keseyi merak ettikleri için sürekli müşterileri olduğunu aktarıldı.