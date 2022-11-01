Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler (1-15 Kasım güncel indirimli ürünler kataloğu)
Tarım Kredi Kooperatif Market tarafından kasım ayına özel yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli ürünler kataloğunu sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1-15 Kasım ayına özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından yayınladı. İşte 2022 Kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi.