Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi belli oldu (16-30 Kasım güncel indirimli ürünler kataloğu)
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi belli oldu. Her ay indirimli ürünler kataloğunu paylaşan Tarım Kredi Kooperatif Market, Kasım ayına özel güncel indirimli ürün listesini paylaştı. Daha hesaplı ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Market 16-30 Kasım indirimli ürünlerini sorguluyor. İşte 2022 Kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi.