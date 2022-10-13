Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (12-31 Ekim güncel indirimli ürünler kataloğu)
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından güncel indirimli ürünler listesi sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 12-31 Ekim ayına özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte 2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi.