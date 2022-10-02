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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi)

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimli ürünler listesi açıklandı. Temel ihtiyaç ürünlerinde güncel Ekim ayında satılacak olan indirimli ürünler listesi yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, birçok vatandaşın ucuz yolla alışveriş yapmasına imkan sağlıyor. İşte 2022 Ekim ayı Tarım Kredi Kooperatif Marketleri güncel indirimli ürünler listesi.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 1

EKİM AYI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 1-15 tarihleri arasında yağ, süt, peynir ve et gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 2
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 3
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 4
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 5
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 6
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 7
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 8
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 9
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 10
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 11
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 12
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 13
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 14
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 15
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 16
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 17
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 18
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 19
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 20
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 21
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 22
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 23
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 24
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 25
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 26
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 27
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 28
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 29
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 30
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 31
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 32
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler (2022 Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi) - 33

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