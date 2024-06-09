Tarım Kredi Kooperatif Market'te bayram indirimleri başladı: Onlarca üründe indirim rüzgarı (9-23 Haziran TKK market aktüel ürünler kataloğu)
Tarım Kredi Kooperatif Market'te bu haftanın yeni indirimli ürünler listesi belli oldu. Tarım Kredi Kooperatif Market'te 9-23 Haziran tarihleri arasında bayram indirimleri yaşanacak. Onlarca farklı üründe Kurban Bayramına özel indirimler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 9-23 Haziran tarihlerinde et, tavuk, peynir, bayram çikolatası, kolonya, bakliyat ve birçok farklı üründe indirime gitti. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli aktüel ürünler listesi.
9-23 HAZİRAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 9-23 Haziran tarihlerinde Kurban Bayramına özel indirimli ürünler listesi açıklandı. 9-23 Haziran tarihleri arasında et, tavuk, peynir, bayram çikolatası, kolonya, bakliyat ve birçok farklı üründe indirim yaşanacak.
İşte TKK market güncel indirimli ürünler kataloğu;