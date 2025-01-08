Tarım ürünlerinde ilaç tehlikesi! Bakanlıktan pestisitlere "AB standardı"
Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum pestisit yani ilaç kalıntı limitlerinde de güncelleme yaptı. Yapılan değişiklikle, Avrupa Birliği uygulamalarına uyum sağlanmış oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.