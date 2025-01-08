Tarım ürünlerinde ilaç tehlikesi! Bakanlıktan pestisitlere "AB standardı"

Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum pestisit yani ilaç kalıntı limitlerinde de güncelleme yaptı. Yapılan değişiklikle, Avrupa Birliği uygulamalarına uyum sağlanmış oldu.

Tarım ürünlerinde ilaç tehlikesi! Bakanlıktan pestisitlere "AB standardı" - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

NTVPARA HABERLERİ

Tarım ürünlerinde ilaç tehlikesi! Bakanlıktan pestisitlere "AB standardı" - 2

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum kalıntı limitleri güncellendi.

Tarım ürünlerinde ilaç tehlikesi! Bakanlıktan pestisitlere "AB standardı" - 3

Başta taze meyve ve sebze olmak üzere ülkede üretilen baklagiller, tahıllar, çay ve bitkisel infüzyonlar ve hayvansal gıdalarda uygulanacak limitlerde, ulusal ve uluslararası alandaki güncel bilimsel değerlendirmeler dikkate alındı.

Tarım ürünlerinde ilaç tehlikesi! Bakanlıktan pestisitlere "AB standardı" - 4

Bazı gıdalar için ilk defa kalıntı limiti belirlenirken, birçok gıdada da limit indirimi yapıldı. Böylece Avrupa Birliği (AB) uygulamalarına uyum sağlanmış oldu.

Tarım ürünlerinde ilaç tehlikesi! Bakanlıktan pestisitlere "AB standardı" - 5

Düzenlemeyle, ithal gıdalar için uygulanan maksimum pestisit kalıntı limitlerinde de kapsamlı değişiklik yapıldı. Değişiklikler, AB'nin pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerini düzenleyen tüzüğü dikkate alınarak yapıldı.

Tarım ürünlerinde ilaç tehlikesi! Bakanlıktan pestisitlere "AB standardı" - 6

Bu kapsamda, ithal gıdaların yeni kalıntı limitlerine göre kontrol edilerek ülkeye girişlerine izin verilecek.​​​​​​​​​​​​​​

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